Donata una hug bike a Autismo Livorno

Ringraziamo Autismo Livorno, Alessandro e la famiglia di Alessandro per la disponibilità

Donata alla associazione Autismo Livorno una hug bike da parte del Lions Porto Mediceo e Lions Bikers. La consegna è avvenuta il 5 aprile in Accademia Navale in occasione del mese per la sensibilizzazione verso l’autismo. “Alessandro è un ragazzo fantastico – spiega la presidente di Autismo Livorno Sandra Biasci – ha voluto provare la bici degli abbracci immediatamente. La sua soddisfazione ci gratifica e rende orgogliosi di questi ragazzi che hanno voglia sempre di più di sperimentare cose nuove. Grazie al comandante dell’Accademia ammiraglio Lorenzano Di Renzo per averci ospitati: bellissima location. Grazie al presidente del Lions Porto Mediceo Roberto Diddi e al presidente Lions Bikers Luciano Gennari. E’ la seconda hug donata, la prima ci fu regalata dalla SoCrem qualche anno fa”. Grazie al manubrio allungato, il passeggero seduto dietro può abbracciare e mettere in sicurezza il passeggero che siede davanti.

