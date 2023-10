Donate dal Banco 13 al Mercato 27 tonnellate di cibo invenduto

Realizzato da Aamps/RetiAmbiente, al Banco 13 situato è possibile ritirare, gratuitamente, cassette intere di cibo invenduto donate dal grande cuore dei commercianti. Il progetto, che vede al lavoro alcuni percettori del reddito di cittadinanza, è valso al Comune il titolo di Ambasciatore dell’Economia Civile

E’ di qualche giorno fa la notizia del premio ricevuto dal Comune di Livorno per la “buona pratica” offerta dal Banco 13 Ri-Generi Alimentari realizzato da Aamps/RetiAmbiente (il premio ha dato al Comune la carica di Ambasciatore dell’Economia Civile). Ma, esattamente, che cos’è il Banco 13? Semplice, posizionato nell’ala est del Mercato Centrale in via Buontalenti 69 è un banco al quale gli operatori del Mercato e di piazza Cavallotti a fine mattinata portano il cibo invenduto per essere redistribuito gratuitamente ai cittadini che si presentano… al Banco 13. Avete capito bene, gratis. Cassette intere di frutta, verdura (e pane, può capitare) da poter ritirare senza pagare 1 centesimo. Banco 13, al quale lavorano i percettori del reddito di cittadinanza selezionati dal Comune e coordinati dalla cooperativa sociale Brikke Brakke, da dicembre 2021 ad agosto 2023 ha distribuito 27 tonnellate di cibo fresco (cibo che altrimenti sarebbe stato buttato) favorendo di conseguenza una diminuzione della produzione dei rifiuti e un incremento della raccolta differenziata. Come fare per usufruire del servizio? Semplice, recandosi lì dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13, per ritirare il tagliando di prenotazione e poi di nuovo alle 13.30 per il ritiro delle cassette. Idee creative, comportamenti solidali, grande cuore dei livornesi e organizzazione, il mix vincente.

