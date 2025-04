Donati 550 libri destinati alla scuola primaria e a quella dell’infanzia

Sono 550, di cui 350 da destinare alla scuola primaria e 200 alla scuola dell’infanzia, i libri raccolti lo scorso anno grazie alla campagna di sensibilizzazione alla lettura “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!” lanciata fin dal 2010 dalle librerie Giunti al Punto e che, dal 2012, annovera tra i suoi partner il Comune di Livorno con la Biblioteca Labronica Guerrazzi.

L’iniziativa consiste in una raccolta di volumi donati per arricchire o costituire le biblioteche di classe delle scuole d’infanzia e primarie presenti sul territorio.

Per partecipare alla raccolta i cittadini possono recarsi, nel mese di agosto, in libreria, mentre le donazioni da parte di aziende ed enti possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno.

Intanto, nei giorni scorsi è iniziata la distribuzione dei volumi alle scuole; fino alla fine di maggio gli insegnanti aderenti all’invito avranno l’opportunità di visitare con le proprie classi la Biblioteca dei Ragazzi, ricevendo in dono i libri offerti dalla campagna e approfittando dell’occasione per conoscere proposte e servizi di promozione della lettura, intesa come atto di apprendimento e divertimento. Durante gli incontri, dopo la visita agli spazi della biblioteca e la spiegazione del suo funzionamento e dei servizi offerti, è prevista una lettura ad alta voce di un libro scelto insieme alla classe. I bambini e le bambine hanno anche la possibilità di ricevere la tessera della biblioteca, previo precedente invio di un elenco con i dati degli studenti e l’autorizzazione firmata dai genitori.

Di seguito alcune scuole che hanno aderito per l’anno 2024/2025:

• Piccole Onde

• Maddalena

• Carducci

• Santo Spirito

• Barriera Margherita

• Cavalluccio Marino (Quercianella)

• Cave Bondi (Istituto Comprensivo Carducci)

• Gobetti (Istituto Comprensivo Brin)

Oltre 4.000 i giovanissimi studenti che hanno partecipato in questi anni agli incontri nella bibliotechina di Villa Fabbricotti e circa 8.000 i libri raccolti che sono andati ad arricchire le scuole della nostra città, sostenendo la crescita culturale ed emotiva di generazioni di bambini e ragazzi. Un ottimo esempio di come una comunità possa unirsi per supportare l’istruzione e favorire il senso di solidarietà.

Ricordiamo che l’impegno dell’Amministrazione comunale e delle biblioteche pubbliche nella promozione del libro e della lettura intesi come valore sociale per tutta la comunità locale nei mesi scorsi ha portato alla stipula del “Patto per la lettura” e al relativo riconoscimento di “Città che legge” per il triennio 2024-2026.

