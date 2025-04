Donato dalla Svs un defibrillatore in area pubblica

La presidente Bolognesi: "Siamo al servizio di Livorno dal 1890 e continueremo a esserlo". È il quarto DAE di questa tipologia attivo in città insieme a quello presente a Villa Corridi, viale Carducci e via Cogorano

Donato dalla Svs un DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) in area pubblica. L’area in questione è largo del Cisternino davanti a piazza della Repubblica. Una piazza che durante il corso dell’anno è molto frequentata, in particolare durante il periodo natalizio. È il quarto di questa tipologia attivo in città insieme a quello presente a Villa Corridi, viale Carducci e via Cogorano. Alla inaugurazione erano presenti il sindaco Salvetti, Marida Bolognesi presidente della Svs, Francesco Cantini direttore Svs, Gabriele Milani responsabile comunicazione Svs, un rappresentante della Asl, il servizio di emergenza 118, il Settore “Transizione Tecnologica e Smartcity” del Comune di Livorno, la Società Engie Servizi S.p.A e Diddi Dino & Figli (soggetti concessionari del Servizio di Pubblica Illuminazione e Smart City). “La donazione è il frutto di una raccolta fondi sulla Cardiologia fatta al Polo Salute della Svs in collaborazione con Livorno Azzurra. Siamo al servizio di Livorno dal 1890 e continueremo a esserlo” ha spiegato Bolognesi. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito. L’naugurazione arriva a pochi giorni (14 aprile) dalla ricorrenza della scomparsa di Pier Mario Morosini” ha aggiunto Salvetti.

Questo DAE, così come gli altri, si trova in una apposita teca di protezione multifunzione che, oltre a preservarne le condizioni climatiche, ne permette il controllo da remoto. Anche questa installazione si colloca nell’ambito del progetto Smart City che prevede ulteriori installazioni di dispositivi salvavita da esterno (DAE OutDoor) nell’ottica di portare Livorno ad essere sempre più una “città cardioprotetta”.

