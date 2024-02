Donato un videogame interattivo a Lorenzo

Nella foto principale Lorenzo a casa mentre si diverte con il Kiki Wall. Nella seconda immagine la consegna del videogame alla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, all'interno dello studio odontoiatrico Smile Restyle del dottor Stefano Rosini

Si chiama Kiki Wall ed è un videogame per rilassare i bambini in sala di attesa all'interno degli studi medici-dentistici. Il bambino di 12 anni, affetto da autismo, lo ha ricevuto in dono dallo studio medico Smile Restyle del dottor Rosini per intrattenerlo nella sala d'attesa. La famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, lo ha ricevuto in dono

Sì, è successo davvero qualcosa di straordinario nello studio dentistico di via March del dottor Stefano Rosini. Qui infatti, dove vi è sempre moltissima attenzione per i loro piccoli pazienti, è stata allestita nella sala d’aspetto una lavagna interattiva che contiene oltre 25 videogame. Questo totem, alto poco più di 1,20 metri, è stato studiato e concepito da un ingegnere appassionato, Daniele Zarattini che ha selezionato insieme ad alcuni consulenti per l’infanzia, specifici giochi elettronici il cui compito è principalmente quello di far rilassare i bambini che si recano dal dentista. È risaputo che la paura del dentista nei bambini è più diffusa di quello che si può immaginare, e nasce spesso da racconti o esperienze negative. Inoltre l’ambiente sterile e i particolari strumenti odontoiatrici non aiutano in certi casi, a creare un’atmosfera serena. Questa paura può rendere difficile la cura della salute orale dei più piccoli e la preoccupazione e l’ansia possono accompagnare il bambino fino all’età adulta, diventando un ostacolo per la propria salute orale. Tutto ciò può essere affrontato grazie alla collaborazione con il pedodontista: il dentista dei bambini figura professionale ricoperta in questo studio dalla dottoressa Clio Salvaderi, deputata alla salute dei più piccoli. Il dottor Rosini ha accolto immediatamente l’idea di testare il Kiki Wall di Giocando Srl, un’azienda di Rovigo.

E così lo studio Rosini ha subito pensato di poter aiutare una famiglia i cui membri sono pazienti dello studio e il cui bambino più piccolo, Lorenzo, è autistico pensando così , a ragione veduta, che la lavagna interattiva potesse rappresentare un momento di relax e svago per aumentare la capacità di attenzione del 12enne che spesso per lo stress e l’ansia di affrontare una visita medica non reagisce al meglio sfociando in alcune crisi comportamentali. Vedendo l’effetto “benefico” del Kiki sui bambini in fatto di stress il dottor Stefano Rosini, insieme al personale di studio Martina e Julie, si è subito attivato avvisando Fabio e Simonetta titolari della società Officina di Livorno, distributori per la Toscana di Giocando Srl. La notizia è rimbalzata fino a giungere a Daniele Zarattini il “papà” di Kiki.

E da lì in un attimo, con spontaneità e un’immensa gioia, tutti hanno deciso di regalare a Lorenzo un Kiki da portare a casa, in modo da allietare il loro tempo, sollevare un po’ la mamma Veronica (che ringraziamo per la disponibilità e l’autorizzazione a pubblicare questa bella esperienza sul giornale) e sperare che con le terapie si possa trovare giovamento insieme all’utilizzo di Kiki, per i bambini e i ragazzi con questi disturbi. Il 19 febbraio è stato consegnato ufficialmente il Kiki alla famiglia ed è stato promesso, da parte di tutto lo studio odontoiatrico, di fare visita al Parco del Mulino, in via Voltolino Fontani il prima possibile.

