Donazione a sostegno delle attività promosse al Centro Donna

Consegnato al Centro Donna il ricavato della serata “Cambiamo Musica!”, l’evento itinerante di musica, danza e teatro a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne, che lo scorso novembre, in occasione dell’ultima edizione del “Novembre Antiviolenza” promosso dall’Amministrazione comunale e dal Centro Donna del Comune di Livorno, è andato in scena sul palco del Teatro Goldoni. La manifestazione, nata nel 2015 da un’idea di Alice Graziadei dell’Università di Bologna, è stata organizzata dall’Associazione Musicale “Il Pentagramma” e da “Andromedart”, con la direzione artistica di Valeria Iaquinto e il coordinamento del project manager Marta Priore. Alla realizzazione dell’evento hanno inoltre collaborato Danzaria di Collesalvetti, Forme Sonore di Bologna, e la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea. La “donazione” a favore del Centro Donna, pari a 3.212 euro, è stata al centro di una conferenza stampa. Presenti la vicesindaca con delega alla Pari opportunità Libera Camici, la Coordinatrice del Centro Donna per conto del Comune di Livorno Sonia Manetti, le autrici di “Cambiamo Musica” Valeria Iaquinto e Marta Priore. Da parte dell’Amministrazione comunale e dello stesso Centro Donna è stato sottolineato come questa donazione rappresenti un importante atto di generosità a sostegno delle attività del Centro Donna – che ricordiamo – non è soltanto uno spazio fisico, ma un luogo “comune” di relazione e condivisione, dove competenza ed empatia si incontrano per costruire percorsi di emancipazione, ascolto e crescita. Un ambiente vivo, che offre un’ampia e diversificata proposta di attività e servizi pensati per le donne. Ringraziamenti agli organizzatori della manifestazione e agli sponsor per il loro prezioso contributo sono stati espressi anche dalle associazioni firmatarie del Patto di Collaborazione che co-gestiscono il Centro Donna: Evelina De Magistris, Randi, Itinera, Agedo, Il Sestante, Misericordia di Livorno, Livorno Donna Salute e Cultura, LED Libertà e Diritti Arcigay, Gordon Music Academy, Centro Italiano Femminile di Livorno, CESDI Centro Servizi Donne Immigrate, LUI, Centro Studi Invictus. Al ringraziamento si sono uniti inoltre i soggetti che collaborano con le associazioni firmatarie del Patto: 8emezzo, Associazione Morphè Centro Ascolto Famiglia, Associazione Culturale Fipili Horror Festival, Associazione Friendli, Atelier Delle Arti APS, Caritas, Diecidicembre Arciragazzi Livorno (ASD APS), Esseretutt* – Gruppo Non Formalizzato, Famiglie Arcobaleno (APS), F.I.D.A.P.A. BPW Italy, Gruppo, Informale Conarte, Gruppo La Poesia Delle Donne, Gruppo Sulla Stessa Barca, Hermanas Mirabal, Il Grattacielo, Ippogrifo (APS), Itineraformazione, Cif, Associazione Sistema Famiglia.

