Due nuovi stalli Compra e Vai in via di Salviano

Confcommercio Livorno ringrazia l’assessora Cepparello per l’attenzione dimostrata alle esigenze del quartiere di Salviano. Contestualmente è stato anche ridisegnato un posto carico e scarico

Confcommercio Livorno ringrazia l’assessora all’ambiente e alla mobilità Giovanna Cepparello per l’attenzione dimostrata alle esigenze del quartiere di Salviano, dove nei giorni scorsi in via di Salviano lato Leccia sono stati realizzati due nuovi stalli di sosta breve “Compra e Vai”. Il risultato è frutto di un percorso condiviso e partecipato, nato grazie agli incontri e ai sopralluoghi effettuati dall’assessore insieme a Confcommercio Alessio Schiano di Confcommercio e a numerosi commercianti della zona, che da tempo segnalavano criticità legate alla sosta e alla fruibilità delle attività. I nuovi stalli, delimitati dalle ormai riconoscibili strisce rosse, sono utilizzabili gratuitamente con disco orario per venti minuti nella fascia oraria 9.00–20.00, così da favorire gli acquisti veloci e lo shopping nei negozi del quartiere. Dopo le ore 20.00, i posti tornano a disposizione dei residenti. Contestualmente, è stato anche ridisegnato un posto carico e scarico che, a causa della segnaletica sbiadita, risultava di difficile utilizzo: un intervento che migliora ulteriormente la logistica delle consegne per i commercianti della zona.

“Un piccolo, ma concreto segnale di attenzione verso le attività di vicinato, che oggi faticano a competere con la GDO e l’online” commenta il direttore generale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli. “Ci auguriamo che questa buona pratica possa essere replicata anche in altri quartieri della città, dove le esigenze di sosta veloce sono analoghe. Il confronto continuo con l’Amministrazione e la condivisione dei progetti con gli assessore Cepparello e Garufo rappresentano una buona pratica per tutelare e sostenere la sopravvivenza dei negozi di prossimità”.

