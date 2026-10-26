Ecosistema urbano, Livorno sale al 18° posto in Italia: scalate 14 posizioni in due anni

La città migliora nel rapporto di Legambiente e Ambiente Italia, passando dal 32° posto del 2024 al 18° del 2026. Salvetti: “Un lavoro generale dell’amministrazione e di molti altri soggetti”.

Livorno scala la classifica dell’ecosistema urbano, raggiunta la 18^ posizione 106 capoluoghi. 32esima posizione nel 2024, 28esima nel 2025, 18esima nel 2026, la tendenza è chiara: Livorno sta scalando la classifica dei capoluoghi italiani nel rapporto ecosistema urbano. Il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia si basa su 20 parametri che fotografano le performance ambientali di 106 città capoluogo in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente e Livorno entra tra le 20 citta più virtuose insieme a realtà come Mantova Trento Bolzano, Reggio Emilia. In Toscana Livorno è subito dietro a Firenze (17) e avanti a Pisa (34), Arezzo (38) Prato (48) e Lucca (53), Grosseto (70), Massa (76), Siena (90), Pistoia (96).

“Perché gioire? – spiega il sindaco Salvetti (clicca qui per l’intervista) – Perché dietro a questo c’è un lavoro generale dell’amministrazione e di molti altri soggetti tra società partecipate e non che stanno spingendo la nostra città a performance di valore. Livorno è tra le città migliori per il tasso di inquinamento, consumi idrici, dispersione della rete idrica, offerta e passeggeri dei trasporti pubblici e isole pedonali. Cresciamo nettamente per quanto riguarda il consumo del suolo, le piste ciclabili e anche per i rifiuti prodotti. Spunti interessantissimi di cui far tesoro nella consapevolezza generale che la nostra città sta progredendo, un progresso che non è autocelebrazione perché a sottolineare questi riscontri oggi è Legambiente così come su altri fronti sono sempre soggetti tersi a dire che la nostra città cammina a ritmo sostenuto.

“Il nostro impegno – dice l’Assessora all’ambiente Silvia Viviani – per migliorare l’ambiente urbano é continuativo e ad ampio spettro. I dati lo confermano. Registriamo un progressivo e costante incremento di qualità nelle prestazioni ambientali misurate con dati oggettivi. Dati che restituiscono l’efficacia dei tanti nostri piani, progetti, programmi e azioni per l’ambiente e la transizione ecologica. La risalita nella classifica di Ecomondo ci fa piacere ma ancor più ci sprona ad andare avanti in questa direzione”.

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