Tartaruga alla Cala del Leone: “E’ la prima volta”

Immagine tratta dal video di Francesco D'Aprea pubblicato da TartAmare

TartAmare: "Nelle prossime ore, probabilmente durante la notte o in quelle successive, potrebbe di nuovo uscire per tentare di deporre le uova. Seguite queste semplici regole per non disturbarla"

L’autore del video, pubblicato dalla pagina TartAmare (lo trovate anche nelle nostre storie Instagram), è Francesco D’Aprea e riprende stamattina una tartaruga mentre entra in acqua alla Cala del Leone. Per il gruppo scientifico TartAmare si tratta di una tartaruga in esplorazione per deporre le sue uova: “E’ la prima uscita che registriamo su questa spiaggia e in questo tratto di costa, peraltro prevalentemente roccioso. In particolare nella Cala in questione la sabbia è molto sassosa e compatta e la tartaruga per ora ha deciso di desistere”. Sul luogo sono intervenuti Capitaneria di Porto e Arpat che ha supportato tartAmare nel sopralluogo e nelle prime operazioni di verifica. Con l’occasione TartAmare fa sapere che “la tartaruga nelle prossime ore, probabilmente durante la notte o in quelle successive, potrebbe di nuovo uscire per tentare di deporre” e elenca alcune semplici regole per non disturbarla:

osservarla senza avvicinarsi

evitare di entrare nel suo campo visivo

non toccarla

non emettere rumori molesti

non tentare di rimetterla in mare

non illuminare

Condividi:

Riproduzione riservata ©