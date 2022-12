Emesso il francobollo per i 100 anni della FISR

Poste Italiane rende nota l’emissione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di un francobollo ordinario dedicato alla Federazione italiana sport rotellistici nel centenario della fondazione. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione.

