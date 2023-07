Estate in salute, giornata di prevenzione gratuita ai Bagni Fiume

Mercoledì 12 Luglio, con il contributo di Confcommercio Livorno e grazie alla gentile disponibilità dei gestori dei Bagni fiume, la Farmacia Farneti organizza la prima giornata di “Estate in salute 2023”. Il dott. Matteo Marchetti sarà a disposizione per una consulenza su problematiche di natura podologica, e per la salute del piede. Saranno inoltre effettuate la misurazione della pressione sanguigna e dei livelli glicemici. Presso il desk della farmacia sarà possibile anche prenotare una visita di screening cognitivo effettuato dal dott. Alfonso D’Apuzzo. Al desk saranno offerti agli ospiti campioni di prodotti del benessere per adulti e bambini e saranno distribuiti gadget. Le attività inizieranno alle 10. Gradita la prenotazione al numero 3316889241 per le visite podologiche.

