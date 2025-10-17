Festa al Parco Lenci per inaugurare il murale dei ricordi e sei panchine colorate

Il murale è stato realizzato da Ninjart e finanziato da Mario Bartoli con “Il mare dei ricordi”. Domenica 19 ottobre l'inaugurazione sarà animata dai clown che si esibiranno in giochi di bolle di sapone per la gioia di grandi e piccoli

Si terrà domenica 19 ottobre alle ore 14,30 l’inaugurazione di un nuovo murale al Parco Lenci ad Antignano proprio di fronte alla statua del cane Kyra. “Il murale dei ricordi” è dedicato a tutti i bambini ed è contro la follia umana. E’ stato realizzato dall’artista Francesco Spanò in arte Ninjart e finanziato da Mario Bartoli con il suo progetto “Il mare dei ricordi”. Grazie alla stipula di un patto di collaborazione con il Comune di Livorno, Mario Bartoli si è fatto inoltre carico di manutenere e tinteggiare i giochi presenti nel parco colorandoli e rendendo l’ambiente più accogliente e bello per i bambini e le bambine. Sono state tinteggiate anche le panchine, con colori diversi per sensibilizzare e invitare alla riflessione su temi importanti, sociali e sanitari. Rossa: contro la violenza sulle donne; gialla: contro il bullismo; blu: consapevolezza autismo; viola: Alzheimer; rosa: tumore al seno; arcobaleno: contro l’omofobia e diritti lgbtq+. L’inaugurazione sarà animata dai clown che si esibiranno in giochi di bolle di sapone per la gioia di grandi e piccoli. Saranno presenti l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli e Mario Bartoli.

