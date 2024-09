Fondali Puliti, oltre 350 studenti all’iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente

Oltre 350 alunni delle classi superiori di Livorno e Pisa hanno partecipato all’iniziativa “Un mare di amici – Giornata fondali puliti 2024” che si è tenuta nei giorni scorsi allo Scoglio della Regina. Tra loro anche molti degli alunni che Azienda USL Toscana nord ovest, Guardia Costiera, Arpat e Società Nazionale Salvamento hanno incontrato durante lo scorso anno scolastico all’interno dei percorsi di educazione alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare di mare e coste. Nel corso della giornata i ragazzi hanno potuto vedere all’opera elicotteri e motovedette della Guardia Costiera, le moto d’acqua della Polizia di Stato e i professionisti del salvamento impegnati in simulazioni di salvataggio di bagnanti in difficoltà con l’aiuto dei cani “Ettore” e “Ariel”. Tante le attività laboratoriali e pratiche realizzate con il personale ARPAT e i biologi della Guardia Costiera che hanno prelevato e analizzato campioni di acqua di mare insieme alle scolaresche. Nell’occasione si è svolta anche l’ormai tradizionale edizione di “Fondali Puliti”, una manifestazione finalizzata a rimuovere i rifiuti e la plastica dal mare a tutela della straordinaria biodiversità dei litorali livornesi. La giornata si è poi arricchita con l’annessione del progetto “Net – Scienza Insieme – Notte EU delle ricercatrici e dei ricercatori” e vedrà il coinvolgimento degli Enti scientifici applicati anche all’ambiente marino che fanno rete nelle nuove sfide tecnologiche e della ricerca per promuovere la scienza attraverso un’informazione semplice, diretta e coinvolgente, in particolare a favore dei ragazzi. Nella suggestiva cornice del Centro per l’innovazione delle Tecnologie del mare intitolato al già Comandante Generale delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Pollastrini, gli studenti hanno potuto visitare gli stand dei promotori dell’iniziativa e dei tanti altri enti impegnati nella difesa del mare e dell’ambiente e nella ricerca scientifica applicata al mare e al clima come l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Ente gestore dell’Area Marina Protetta delle Secche della Meloria) e la Cooperativa Aplisya, il Centro Interuniversitario di Biologia Marina, il Centro Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Bioeconomia, il Consorzio Lamma, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato con la Sezione Nautica, la Polizia Provinciale, la Lega Navale Italiana, l’associazione Marevivo, il Wwf, l’Asa, l’Aamps e l’associazione Acchiapparifiuti. Anche Croce Rossa Italiana, Misercordia, Svs e Cisom hanno assicurato la propria presenza.

