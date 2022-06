Fondazione Caritas, donazione di 10mila euro a sostegno degli studenti ucraini

Una donazione, quella di BPM, che permetterà l’acquisto di computer, lavagna multimediale e materiale didattico, destinati agli studenti ucraini della scuola d’italiano di via Lopez aperta dal 15 giugno per favorirne l’inserimento

di Lorenzo Evola

Di pari passo alla prosecuzione del conflitto nell’Est Europa, continuano le iniziative promosse dalla Fondazione Caritas a sostegno dei profughi ucraini. Iniziative rese possibili anche grazie alle numerose donazioni ricevute in questi mesi, l’ultima delle quali proveniente dal Banco BPM che, all’interno del progetto nazionale “SOStegno straordinario” (in collaborazione con le Caritas di tutta Italia), ha deciso di contribuire a favore della Caritas di Livorno, con una donazione di 10mila euro. Una donazione – frutto di un atto di solidarietà condiviso tra la banca stessa, i suoi clienti e dipendenti – che permetterà l’acquisto di computer, lavagna multimediale e materiale didattico, destinati agli studenti ucraini della scuola d’italiano di via Lopez, aperta dal 15 giugno per favorirne l’inserimento, e in grado di accogliere circa venti alunni giunti nelle ultime settimane, oltre ad altri già presenti in città.

L’iniziativa è stata svelata in una conferenza stampa, tenutasi all’interno dei locali del Vescovato di Livorno, alla quale hanno partecipato Adelmo Lelli (direttore territoriale Banco BMP), Guido De Nicolais (direttore generale Fondazione Caritas Livorno) e il vescovo di Livorno Simone Giusti. “Ringraziamo la BPM per aver creduto in noi – esordisce De Nicolais – e in un progetto mirato allo sviluppo di una scuola italiana dedicata ai profughi ucraini. La scorsa settimana abbiamo inaugurato la scuola in via Lopez, un traguardo al quale tenevamo veramente tanto. Ad oggi possiamo contare già su un buon numero di alunni, e siamo convinti che, anche grazie a questa donazione, riusciremo a rendere l’insegnamento ancora più coinvolgente tramite l’utilizzo dei computer e della lavagna multimediale”. “Questa donazione – aggiunge Lelli di BPM – rientra in un progetto di più ampio respiro come quello di “SOStegno straordinario”, che la banca ha promosso in collaborazione con le Caritas e le diocesi di tutta Italia e grazie al sostegno sia dei dipendenti che dei clienti. L’intenzione è sicuramente quella di aiutare attraverso le istituzioni locali adibite, le persone che si trovano in una situazione di difficoltà in seguito allo scoppio della guerra, nonché mostrare alla popolazione la nostra presenza sul territorio. Anche il contributo a favore del progetto della Caritas di Livorno, dunque, si muove in questa direzione. Sono sicuro che – chiosa – come banca, torneremo ad intervenire in terra labronica con iniziative del genere, augurandoci ovviamente che questo conflitto finisca il prima possibile”.

