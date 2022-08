Fortezza Nuova, una golf-car rende accessibile a tutti la struttura

Il servizio, nato dalla collaborazione tra Fortezza Village, amministrazione comunale e Fondazione LEM, è disponibile fino al 18 settembre

Fino al 18 settembre in Fortezza Nuova sarà attivo il servizio dedicato alle persone con disabilità, o con ridotta autonomia motoria, realizzato con l’ausilio di una “golf-car”. Il servizio, nato dalla collaborazione tra Fortezza Village, Amministrazione comunale e Fondazione LEM, è disponibile dalla mattina alle 8.30 fino alla mezzanotte, e permettere di raggiungere tutti i livelli fino al prato superiore. Nei giorni scorsi il nuovo ausilio è stato presentato dal garante delle persone con disabilità del Comune di Livorno, Valerio Vergili. Per usufruirne è sufficiente presentarsi all’ingresso e fare richiesta del mezzo, che permette di trasportare una sedia a rotelle e cinque persone. “Dopo la Fortezza Vecchia – dichiara l’assessore al Sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti – anche la Fortezza Nuova viene restituita a una fruizione più ampia. Grazie a questo servizio le persone con disabilità che non dispongono di carrozzine motorizzate o le persone con difficoltà motoria legate all’età potranno agevolmente raggiungere i livelli superiori del parco. Si tratta di una soluzione temporanea. I gestori della Fortezza Nuova hanno infatti ottenuto un importante contributo e presto avranno inizio i lavori che permetteranno l’installazione di dispositivi di accessibilità moderni all’interno della struttura”.

