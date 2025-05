Giornata della Ristorazione, Fipe Confcommercio alla primaria Ernesto Solvay

Durante l’incontro sono stati affrontati i temi delle buone pratiche quotidiane per la sostenibilità, sia nei locali pubblici che in famiglia. La presidente Garaffa Cristiani: "Portare l’educazione alimentare a scuola significa investire nel futuro. Abbiamo trovato alunne e alunni attenti, partecipi, già consapevoli dell'importanza di frutta e verdura nella dieta quotidiana"

La presidente FIPE Livorno Federica Garaffa Cristiani, il referente sindacale Confcommercio Alessio Schiano e la nutrizionista Ambra Volterrani hanno incontrato le bambine e i bambini per un momento di educazione alimentare all’insegna della consapevolezza e della sostenibilità. “Nella classe 1ªA della scuola primaria abbiamo trovato alunne e alunni attenti, partecipi, già consapevoli dell’importanza di frutta e verdura nella dieta quotidiana”, ha raccontato Garaffa Cristiani. “La dottoressa Volterrani ha saputo coinvolgerli in modo straordinario: ogni bimbo alzava la mano per raccontare la propria esperienza. Io stessa ho parlato del significato economico e sociale di ristoranti, bar, pizzerie e pasticcerie, e dell’importanza del buon cibo come espressione dell’identità italiana”. Durante l’incontro sono stati affrontati anche i temi delle buone pratiche quotidiane per la sostenibilità, sia nei locali pubblici che in famiglia, partendo da esempi concreti legati al mondo della ristorazione e alla pasticceria Cristiani, che coniuga qualità, tradizione e attenzione all’ambiente.L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale della Giornata della Ristorazione, promossa da FIPE Confcommercio per valorizzare il ruolo del settore come pilastro economico, culturale e sociale del Paese. L’edizione 2025 è dedicata proprio all’educazione alimentare e alla sostenibilità, due temi fondamentali per costruire cittadini consapevoli e comunità più forti. “Portare l’educazione alimentare a scuola – ha concluso la presidente – significa investire nel futuro, coltivando fin da piccoli il rispetto per il cibo, per chi lo prepara e per l’ambiente in cui viviamo. Un’esperienza da ripetere”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©