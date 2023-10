Giornata di pulizia in Porto Mediceo

Patrocinata dalla Autorità di Sistema Portuale e organizzata nell’ambito degli Italian Port Days, domenica 15 ottobre si è svolta la pulizia del Porto Mediceo che ha visto Francesco “Mr Green” Stefanini insieme ad Acchiapparifiuti e SostenibiliAmo di Altopascio con la presidente Elena Viscusi raccogliere circa 15 sacchi di spazzatura subito segnalati all’Aamps. “Devo dire che c’era un gran vento però non ci siamo dati per vinti – spiega Mr Green – Ringrazio tutti, compresa Nina che non manca praticamente mai a questi appuntamenti”. Dopo la pulizia, i partecipanti hanno visitato il Faro grazie all’associazione Mondo dei Fari e alla Marina Militare e alla disponibilità di Benetti. Gli interventi di pulizia in ambito portuale rientrano nelle attività di sensibilizzazione della città che da tempo l’AdSP sta portando avanti in collaborazione con le associazioni e i volontari. La presenza di Mr Green, promotore dell’iniziativa, ha dato un valore aggiunto all’evento.

