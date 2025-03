Giubileo del Volontariato al Santuario

Dopo il convegno “Giustizia Riparativa" la Santa Messa presieduta dal vescovo Simone Giusti con la partecipazione dei diaconi, tra cui il nuovo presidente di Fondazione Caritas Bargelli, animata dal gioioso coro Mater Gratiae. Quello di sabato 29 marzo non è stato solo un evento da seguire, ma un invito a tutti a riflettere sull’importanza dell’impegno sociale e della condivisione

Sabato 29 marzo, il Santuario di Montenero ha accolto un evento di grande significato spirituale e sociale: il Giubileo del Volontariato, presieduto dal Vescovo di Livorno, Mons. Simone Giusti. Questa giornata è stata un’importante occasione per celebrare l’impegno e la dedizione di coloro che, attraverso il volontariato, si fanno portatori di speranza e giustizia nella comunità.

Numerosa la partecipazione dei volontari provenienti dalle Caritas parrocchie e dalle associazioni di volontariato che si sono uniti all’iniziativa con lo spirito di amicizia e servizio. La mattinata è iniziata con il convegno “Giustizia Riparativa”. Dopo i saluti del Direttore della Fondazione Caritas Livorno, Dr. Guido De Nicolais, e della direttrice Caritas Livorno, Giusy D’Agostino, che hanno enfatizzato il tema centrale dell’iniziativa, l’incontro è stato moderato dal criminologo Emanuele Esposito che ha messo in evidenza l’importanza della Giustizia Riparativa come strumento per promuovere una nuova cultura della pena e una diversa visione della civiltà giuridica. I Cappellani delle Sughere e di Gorgona hanno condiviso la loro prospettiva ecclesiastica sull’esecuzione penale, sottolineando la tutela della dignità dei detenuti e la necessità di una nuova visione di riconciliazione. La Dr.ssa Gori, rappresentante dell’istituzione penitenziaria locale, ha evidenziato il problema della recidiva e l’aumento della carcerizzazione tra i giovani. Al termine del convegno i partecipanti hanno avuto la possibilità di confessarsi e prepararsi spiritualmente a vivere

il momento di preghiera collettiva. La Santa Messa presieduta dal Vescovo Simone Giusti con la partecipazione dei diaconi, tra cui il nuovo presidente di Fondazione Caritas Bargelli, è stata animata dal gioioso coro Mater Gratiae. Una celebrazione che ha unito tutti i volontari e le persone presenti in un abbraccio di fede e solidarietà. Il Giubileo del Volontariato non è stato solo un evento da seguire, ma un invito a tutti a riflettere sull’importanza dell’impegno sociale e della condivisione. È un’opportunità per ringraziare chi ogni giorno lavora instancabilmente per il bene degli altri e per rinnovare il proprio impegno nei confronti della comunità. La speranza e la giustizia, valori fondamentali del nostro vivere quotidiano, sono stati al centro di questa giornata, che ha creato momenti di grande ispirazione e rinnovamento spirituale.

