Gli alunni delle Carducci puliscono le spiagge

In foto, provvista di liberatoria, gli alunni protagonisti di questa mattinata ecologica

Una mattina all'insegna dell'ecologia che ha visto impegnati in prima persona i bimbi delle primarie delle Carducci di Banditella che, con tanto di guanti e sacchi dell'immondizia, hanno tolto lo sporco trovato: polistirolo, plastica, lattine, bottiglie e quant'altro

Bellissima iniziativa quella messa in pratica la mattina di venerdì 17 maggio dagli alunni delle scuole primarie Carducci, plesso di Banditella, che grazie ad un’iniziativa concordata tra insegnanti e i responsabili di Aamps, si sono recati a Cala Longa e allo Scoglio della Ballerina ad Antignano per ripulire le spiagge. Una mattina all’insegna dell’ecologia che ha visto impegnati in prima persona i bimbi delle primarie che, con tanto di guanti e sacchi dell’immondizia, hanno tolto lo sporco trovato: polistirolo, plastica, lattine, bottiglie e quant’altro che l’incuria e l’abbandono incivile dell’uomo aveva lasciato a due passi dal nostro bellissimo mare. Un grazie di cure a questi piccoletti dal cuore grande. Perché il futuro… passa da qui.

