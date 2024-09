Gli Amici del Mecio donano il ricavato del torneo al parco giochi inclusivo

La donazione di 1.500 €, avvenuta simbolicamente il 10 settembre pomeriggio alla Scalinata, deriva dalla raccolta fondi organizzata durante il torneo di futsal in memoria di Matteo che come ogni anno ha un risvolto sociale

Gli Amici del Mecio hanno donato il loro contributo per realizzare il parco giochi inclusivo davanti all’Hotel Universal. La donazione di 1.500 €, avvenuta simbolicamente il 10 settembre pomeriggio alla Scalinata, deriva dalla raccolta fondi organizzata in occasione del Memorial Mecio, torneo di futsal in memoria di Matteo giunto alla 16ª edizione, che come ogni anno ha un risvolto sociale. “Il parco – spiega Mario Bartoli – che avrà anche una statua dedicata alla mia canina Kyra sta entrando sempre più nel cuore di tutti. Grazie Amici del Mecio per questo contributo”. Lo scorso giugno, gli amici del giovane scomparso avevano deciso di ricordare il Mecio con un sasso nel Mare dei Ricordi

Condividi:

Riproduzione riservata ©