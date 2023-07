Gruppo di donatori filippini Avis dona il sangue

Sabato 8 luglio un gruppo di donatori Avis Comunale Livorno della Comunità della

Chiesa di Cristo GWS di Livorno si sono uniti per una significativa iniziativa di donazione di sangue al Centro Trasfusionale di Livorno. Questo evento è stato organizzato con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’importanza della donazione di sangue e incoraggiare i membri della comunità a partecipare attivamente alla vita associativa. “La Comunità della Chiesa di Cristo GWS di Livorno con questa giornata – scrive Avis – ha dimostrato un forte impegno nel sostenere le necessità mediche della società e, in particolare, la donazione di sangue è un modo concreto per contribuire a salvare vite umane. La donazione di sangue è fondamentale per fornire assistenza medica in situazioni di emergenza, interventi chirurgici, trattamenti per malattie croniche e molte altre circostanze in cui il sangue è essenziale. Il gesto altruista dei donatori di questa comunità è stato un segno di solidarietà e umanità, con questo gesto hanno dimostrato il loro impegno per il bene comune, soprattutto nel periodo estivo quando sappiamo bene che l’emergenza/urgenza di sangue e plasma si intensifica. La collaborazione tra la Comunità della Chiesa di Cristo GWS e AVIS Comunale di Livorno è un segno tangibile di unità e condivisione. Insieme possiamo fare la differenza e offrire un prezioso dono di vita a chi ne ha bisogno. Invitiamo tutte le comunità e i gruppi interessati a contattarci per programmare insieme altre giornate di donazione di sangue. Sarà un’opportunità per consolidare relazioni, condividere esperienze e lavorare insieme per un obiettivo comune: aiutare coloro che necessitano di trasfusioni di sangue”.

