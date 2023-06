I Mayor e Ruffini in tv con Up & Down – Un film normale

Mercoledì 21 giugno su Rai Italia il film documentario diretto da Paolo Ruffini e Francesco Pacini. Protagonisti del film Paolo Ruffini, Lamberto Giannini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius

Mercoledì 21 giugno su Rai Italia sarà trasmesso “Up & Down – Un film normale”, film documentario diretto da Paolo Ruffini e Francesco Pacini. Protagonisti del film Paolo Ruffini, Lamberto Giannini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius Erika Bonura, Simone Cavaleri, Andrea Lo Schiavo, Federico Parlanti, David Raspi e Giacomo Scarno, coordinati da Rachele Casali come responsabile della Compagnia. Prima del film sarà trasmessa l’intervista a Paolo Ruffini e Lamberto Giannini.

Up&down racconta con ironia e delicatezza tante storie molto diverse tra loro, ma pur sempre intrecciate: la storia dei singoli attori e delle loro famiglie, la storia di Paolo Ruffini e di uno spettacolo che dal 2018 sta ottenendo grande successo in tutta Italia ma non passa in secondo piano la storia Mayor Von Frinzius, senza la quale tutte queste vite non si sarebbero incontrate.

