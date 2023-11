I murales sbarcano sul web

Foto di Giulia Bellaveglia

Davanti al murale di scali delle Pietre, il sindaco Salvetti e il responsabile promozione eventi del Lem Tramonti hanno presentato il sito web streetartlivorno.it che promuove le opere di arte urbana presenti in città in maniera interattiva e attraverso la realtà aumentata (storia dell’opera e dell’artista)

di Giulia Bellaveglia

Street Art Livorno è il nome del progetto ideato da Comune di Livorno e Fondazione Lem per promuovere una fruizione smart, originale e interattiva dell’arte urbana presente in città. Sul sito web www.streetartlivorno.it, contenente informazioni sulle varie produzioni e grazie al quale, inquadrando con il proprio smartphone un Qr code che sarà posto a fianco delle opere, l’utente sarà indirizzato ad una web app che, una volta inquadrato il murale, permetterà di usufruire di alcuni contenuti informativi, sul murale scelto, attraverso la realtà aumentata. “Un’idea – spiega il sindaco Luca Salvetti – che nasce nel 2019, quando ci siamo resi conto che Livorno è effettivamente diventata un territorio ricco di murales. L’obiettivo era mettere in rete tutte queste realizzazioni, attraverso un percorso complessivo che prende il via da questo primo tassello, a cui se ne aggiungeranno altri, tipo la mappa di tutti i murales e altre cose su cui lavoreremo di volta in volta per offrire ai turisti anche questo aspetto”. “Un prodotto importante – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – su cui lavoriamo da tanti anni cercando di trasformare le opere in qualcosa che generi valorizzazione della città e quindi attrazione. Una parte di un mosaico che abbiamo ben chiaro e che cominceremo a comunicare in maniera sempre più completa”. A spiegare nel concreto il meccanismo di funzionamento è l’ingegnere Massimo Gualandi di Area 3D. “La realtà aumentata – dice – permette di vedere attraverso i dispositivi di uso comune qualcosa in più rispetto alle consuete nozioni. In questo caso sono stati aggiunti audio e video che spiegano la storia dell’opera e dell’artista”. “Sul sito – conclude la curatrice del progetto grafico Martina Caluri di Iperattiva – sono state attualmente inserite 15 schede delle 22 totali che contengono informazioni di vario genere comprese quelle relative alla localizzazione. Naturalmente siamo work in progress”. Presenti alla conferenza stampa, indetta davanti al murale di scali delle Pietre, anche il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti e Lara Gallo per Uovo alla Pop.

