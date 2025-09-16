I prodotti d’eccellenza conquistano Monaco di Baviera

Nella foto principale, da sinistra: Sergio Maffettone, Console d'Italia a Monaco; Marika Capezzali, Centro Studi e Servizi CCIAA; Michele Lombardi, Dirigente CCIAA; Alessandro Marino, Segretario Generale ITALCAM.

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha portato 14 piccole e medie imprese agroalimentari e vitivinicole delle province di Grosseto e Livorno a presentarsi al mercato tedesco

Si è concluso con successo l’evento promozionale “Wine/Food in Germania – Monaco di Baviera“, l’iniziativa della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno che ha portato 14 piccole e medie imprese agroalimentari e vitivinicole delle province di Grosseto e Livorno a presentarsi al mercato tedesco. L’incontro con i buyers, tenutosi ieri 15 settembre 2025, nella prestigiosa sede di Eataly nel centro di Monaco di Baviera, è stato organizzato dal Centro Studi e Servizi, azienda speciale della CCIAA, in collaborazione con la Camera di commercio italo-tedesca ITALCAM e sostenuto dalla Camera Maremma e Tirreno. L’appuntamento rientra tra le attività dell’Ente finalizzate ad avviare le piccole e medie imprese ai mercati esteri ed a supportarle nel loro percorso di internazionalizzazione. Numerose le aziende che avevano presentato domanda all’avviso pubblico di selezione della Camera; tra queste, hanno partecipato all’evento con i loro prodotti: Colli del Vento (vino, olio), Le Vigne (vino, olio, pasta), Le Pianore (vino, olio), Tenuta Campo al Signore (vino, olio), Campi Nuovi (vino), Fattoria Le Spighe (vino, olio), La Seggianese (olio), Le Stadere (vino), Cantina I Vini di Maremma (vino), Due Sassi (vino), Caseificio Sociale Manciano (formaggi), Granai di Toscana (pasta, farine), Scovaventi (olio, salse, condimenti, conserve sott’olio), Azienda Agricola Quadalti (formaggi). Le imprese sono state supportate dalla Camera in una fase propedeutica di preparazione anche attraverso collegamenti online con la Germania, per fornire loro un’analisi dettagliata del mercato tedesco, indicazioni pratiche e consigli utili. A Monaco le aziende hanno presentato e fatto degustare i loro prodotti di eccellenza ad oltre 40 fra importatori, distributori, ristoratori del settore, potenzialmente interessati a conoscere ed acquistare. Per queste imprese il contatto diretto e dedicato con i numerosi operatori è stata un’occasione unica per avviare o consolidare la loro presenza sul mercato tedesco, dove tradizionalmente è alta la domanda di prodotti agroalimentari di qualità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©