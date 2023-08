I ragazzi del Parco del Mulino inaugurano il loro primo murale

Nuova veste al salone del locale che vede i ragazzi della cooperativa quotidianamente impegnati per il servizio ai tavoli. L'opera è stata intitolata "Questa mattina è nata una farfalla". Giovedì 10 agosto l'inaugurazione

Giovedì 10 agosto nel salone del “Pizza & Grill” Parco del Mulino si terrà l’inaugurazione dell’opera dal titolo Questa mattina è nata una farfalla realizzata dai ragazzi e dalle ragazze con sindrome di down. Un laboratorio di street art promosso dalla Cooperativa Sociale Parco del Mulino e reso possibile solo grazie alla stretta collaborazione con la Caparol Center di Livorno di Massimo Venturino che ha fornito assistenza, materiali, divise e imbrachi per tutti i partecipanti. I ragazzi della Cooperativa, guidati dalla direzione artistica di Simona Illasich, responsabile della comunicazione del Parco, hanno così dato una nuova veste al salone che li vede quotidianamente impegnati per il servizio ai tavoli in vista della riapertura della stagione dopo la pausa estiva. Un ringraziamento particolare va anche al Gruppo Ecoflash Srl, che ha fornito il trabattello per tutta la durata del lavoro. “Il laboratorio di street art è stato pensato e prodotto insieme ai ragazzi – spiegano dalla cooperativa – dall’idea alla realizzazione un’opera fatta di vernice, creatività e sogni! Un progetto per reinventarsi ogni volta, un semplice disegno di facile realizzazione che racchiude dentro di sé il significato profondo del progetto che abbiamo portato avanti: sostenibilità, inserimento lavorativo e lavoro di gruppo. Così le pareti del salone si sono riempite di colore, valorizzando la struttura del Parco con la sua caratteristica torre da dove nascono farfalle in viaggio verso sogni e aspirazioni. Suggestioni che vogliono far riflettere con delicatezza sull’importanza di vivere in pienezza il presente e dare il giusto peso ad ogni attimo per liberare le proprie emozioni. I ragazzi si sono alternati in vari gruppi, giorno dopo giorno, tra progettazione, lavoro, sorrisi (e pure lamenti!), stanchi ma soddisfatti, procedendo nelle varie fasi di lavorazione fino ad arrivare al completamento dell’opera! Si sono veramente superati!”.

