I tortai Cna donano 2.000 € all’associazione Autismo Livorno

La consegna dell’assegno di 2000 euro nelle mani di Sandra Biasci e Giulio Della Monica di Autismo Livorno

Valentina Bonaldi, Cna: "Orgogliosi di sapere che una cosa semplice e genuina come la torta di ceci possa trasformarsi in un gesto di solidarietà". L’altra parte del ricavato del 5e5Day andrà per le attività nelle scuole

Promessa mantenuta per l’Associazione Tortai Livornesi Cna che ha donato parte del ricavato dall’iniziativa di promozione 5e5Day all’associazione Autismo Livorno per sostenerne le iniziative sul territorio. Una delegazione di tortai composta dal presidente Fabio Forti, Giuliano Chiappa e Rossella Casotti, insieme alla coordinatrice sindacale Valentina Bonaldi, ha fatto visita nei locali di Autismo Livorno in via delle Macchie, dove l’associazione svolge gran parte delle iniziative per le persone con disturbo dello spettro autistico. “E’ stato bello riuscire a fare nel tempo del 5e5Day anche un momento di solidarietà sociale – afferma Bonaldi di Cna – perché i tortai lo hanno visto come un naturale sbocco delle attività portate avanti in questi anni nelle scuole ed in supporto ad alcune realtà sociali del territorio come la Comunità di Sant’Egidio o il carcere. Ci piace che una cosa semplice e genuina come la torta di ceci, possa stare alla base di un comune sentire ispirato alla solidarietà. Ringraziamo il Comune di Livorno e gli sponsor che hanno contribuito a rendere questo possibile”. Il restante ricavato, come sempre, sarà impiegato nelle iniziative di promozione della torta di ceci e del 5e5 rivolte alle scuole.

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