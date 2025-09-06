Cerca nel quotidiano:

I vogatori del Pontino San Marco puliscono scali delle Cantine

Sabato 6 Settembre 2025 — 20:59

Grazie al materiale fornito da Aamps un gruppo ha sistemato la zona lato piazza Garibaldi, l’altro quella lato piazza dei Legnami. Hanno partecipato alla pulizia atleti e dirigenti, alcuni proprietari delle cantine e persino qualche curioso

Con tanta fatica (e risate) abbiamo riportato a nuovo gli Scali delle Cantine. La mattina è iniziata con la distribuzione del materiale fornito da Aamps, che ci ha permesso di lavorare in piena sicurezza. Poi via: ci siamo divisi i compiti! Un gruppo ha sistemato la zona lato piazza Garibaldi, l’altro quella lato piazza dei Legnami. Grazie al supporto dei nostri atleti e dirigenti, di alcuni proprietari delle cantine e persino di qualche curioso che si è unito al gruppo GialloRosso, la sporcizia è sparita tra sacchi pieni, chiacchiere e tanta determinazione. Il risultato? Una quantità incredibile di rifiuti raccolti e un angolo di Livorno che torna a splendere. Un grazie speciale al Comune di Livorno per il patrocinio e a tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata. Ora tocca a tutti noi: manteniamo pulito questo scorcio meraviglioso della città!

