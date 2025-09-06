I vogatori del Pontino San Marco puliscono scali delle Cantine

Grazie al materiale fornito da Aamps un gruppo ha sistemato la zona lato piazza Garibaldi, l’altro quella lato piazza dei Legnami. Hanno partecipato alla pulizia atleti e dirigenti, alcuni proprietari delle cantine e persino qualche curioso

Con tanta fatica (e risate) abbiamo riportato a nuovo gli Scali delle Cantine. La mattina è iniziata con la distribuzione del materiale fornito da Aamps, che ci ha permesso di lavorare in piena sicurezza. Poi via: ci siamo divisi i compiti! Un gruppo ha sistemato la zona lato piazza Garibaldi, l’altro quella lato piazza dei Legnami. Grazie al supporto dei nostri atleti e dirigenti, di alcuni proprietari delle cantine e persino di qualche curioso che si è unito al gruppo GialloRosso, la sporcizia è sparita tra sacchi pieni, chiacchiere e tanta determinazione. Il risultato? Una quantità incredibile di rifiuti raccolti e un angolo di Livorno che torna a splendere. Un grazie speciale al Comune di Livorno per il patrocinio e a tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata. Ora tocca a tutti noi: manteniamo pulito questo scorcio meraviglioso della città!

