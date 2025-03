Ieri in piazza Dante primo servizio di medicheria per senzatetto

Ieri sera 25 marzo un’importante iniziativa ha preso forma grazie alla sinergia tra Fondazione Caritas Livorno e il Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta). Un incontro che ha segnato l’inizio di una collaborazione concreta e significativa, trasformando parole di solidarietà in fatti tangibili per i fragili della nostra comunità. La serata ha visto la mobilitazione di volontari provenienti da entrambe le organizzazioni, uniti da un obiettivo comune: portare sostegno e conforto a coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità. Il punto di ritrovo è stato alla stazione centrale, dove da anni Fondazione Caritas ha attivato il servizio di Binario Mobile. Qui Cisom con il mezzo di Ambulatorio mobile ha offerto un servizio di medicheria supportato e gestito dalla Farmacia Farneti. Questi appuntamenti non sono solo il modo per donare cibo e bevande ma sono anche un momento di ascolto e supporto umano. I volontari dedicano tempo per chiacchierare e creare un legame, mostrando empatia e comprensione verso le storie di vita di queste persone, spesso segnate da esperienze difficili e di emarginazione. “Questa iniziativa rappresenta un passo importante per tutti – spiegano i promotori – unendo le forze, possiamo amplificare il nostro impatto e rispondere in modo più efficace alle esigenze sul tema della homeless. La solidarietà può e deve essere un valore condiviso. La collaborazione tra Fondazione Caritas e Cisom rappresenta un esempio luminoso per costruire una società più inclusiva e solidale, dove nessuno venga lasciato indietro”.

