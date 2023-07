Il Carcere delle libertà, camp a Gorgona per studenti con Laviosa

La Fondazione Laviosa lancia un bando rivolto a giovani studenti limitrofi al comune di Livorno per partecipare ad un camp della durata di tre giorni all’isola Gorgona nei giorni 22-23 e 24 luglio. Il camp è finalizzato alla condivisione di momenti insieme ai detenuti dell’Istituto penitenziario e rientra nel progetto “Il Carcere delle libertà” giunto alla seconda edizione, potenziato rispetto alla precedente, grazie al coinvolgimento dei detenuti delle Sughere, che beneficeranno di laboratori di grafica con artisti del territorio. La Fondazione e la sensibilità del suo presidente, il dottor Giovanni Laviosa, vedendo il lavoro come modalità di relazione con gli altri e di espressione personale si rivolge con progetti specifici anche a tutte quelle marginalità sociali dove l’esclusione dal tessuto lavorativo rappresenta anche una forma di esclusione sociale. Il camp è finalizzato alla riqualificazione di un’area comune (ambiente vissuto dai detenuti) e abbellimento dello spazio, coinvolgendo detenuti e studenti insieme alla verniciatura e decorazione dello stesso.

Il weekend rappresenta la fase preliminare del progetto “Il carcere delle libertà – seconda edizione” con il team building del gruppo di studenti che saranno portavoci per altri coetanei e parteciperanno a laboratori artistici finalizzati alla realizzazione di prodotti creativi fatti da loro stessi insieme ai detenuti per finanziare attività nelle realtà carcerarie. Possono partecipare ai tre giorni di attività di camp e formazione gli studenti che abbiano compiuto il 16esimo anno di età e che frequentano una scuola secondaria di secondo grado del comune di Livorno o di comuni limitrofi. La Fondazione copre le spese logistiche e i pasti. La formazione e il progetto sono a cura delle professoresse Flavia Bertolli (già curatrice della prima edizione e del primo volume di testo dedicato al “Carcere delle Libertà) e Giovanna Lo Giacco, in sinergia con le educatrici penitenziarie Barbara Radice e Perla Macelloni con la supervisione e collaborazione del direttore Giuseppe Renna. Per partecipare è necessario inviare entro martedì 18 luglio la propria candidatura, mandando una mail a: [email protected] La mail dovrà avere in allegato: una lettera motivazionale, un breve curriculum di esperienze formative scolastiche ed extrascolastiche e l’ultima pagella scolastica.

