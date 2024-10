Il Comune riattiva il servizio taxi-scuola per Montenero-Castellaccio e Collinaia

Novità del bando di quest’anno è che sono previste due graduatorie (con percorsi distinti): una per gli studenti di Montenero-Castellaccio e una per quelli di Collinaia. Domande da venerdì 11 a domenica 20 ottobre

Anche per l’anno scolastico 2024-2025 l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare il servizio “Taxi–Scuola”, riservato agli studenti degli istituti secondari di secondo grado (istituti superiori) residenti in zone periferiche non raggiunte dai mezzi pubblici. Si tratta di un servizio sostitutivo che concorre all’attuazione del diritto allo studio ed evita alle famiglie interessate l’utilizzo del mezzo privato. Viene svolto da titolari di licenza taxi comunale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, su tratte e fermate stabilite. Le zone per le quali è previsto il servizio Taxi-Scuola sono quelle di Montenero-Castellaccio e quella di Collinaia. Le domande potranno essere presentate da venerdì 11 a domenica 20 ottobre da un genitore o dallo studente se maggiorenne, esclusivamente online tramite la piattaforma accessibile dal sito internet del Comune www.comune.livorno.it Servizi Online, Sportello del Cittadino, Traffico e Mobilità, Taxi-Scuola (link diretto https://srvarpagtw.comune.livorno.it/9 il box Taxi-Scuola sarà visibile da venerdì 11 ottobre). Per l’accesso occorre autenticarsi con SPID, CIE o CNS. Il numero di pratica rilasciato al momento della presentazione della domanda dovrà essere annotato per la successiva consultazione delle graduatorie. Gli studenti ammessi al servizio dovranno essere in possesso dell’abbonamento bus annuale scolastico 2024-25. Novità del bando di quest’anno è che sono previste due graduatorie (con percorsi distinti): una per gli studenti di Montenero-Castellaccio e una per quelli di Collinaia. In questo modo si vuole rendere concreta, per gli studenti di quest’ultima località, la possibilità di usufruire del servizio. Tra l’altro negli anni precedenti gli studenti di Collinaia ammessi al Taxi-Scuola dovevano comunque raggiungere autonomamente la fermata di via di Montenero, mentre quest’anno è stato riservato loro un capolinea in via Curiel. I percorsi degli scuola-taxi seguiranno due direttrici: una verso gli istituti superiori che gravitano in via Galilei (ITI, Cecioni, Buontalenti, Orlando) e l’altra che passa da viale Italia (Nautico Cappellini, Enriques) e dal centro (Niccolini-Palli, Vespucci).

Elenco delle vie

Questo l’elenco delle vie della zona Castellaccio/Montenero considerate scarsamente servite dal trasporto pubblico, i cui residenti possono presentare domanda per il Taxi-Scuola:

via 19 luglio 1944, via 25 aprile 1945, via Piero Aloisi, via Carlo Bernheimer, via Giorgio Byron, via Tommaso Campanella, via Numa Campi, via di Campo al Lupo, via delle Carmelitane, piazza delle Carrozze, via della Casa dei Corsi, via del Castellaccio, via Giovanni Castelli Della Vinca, via dei Colombacci, via Marcello Del Chicca, via dei Fondacci, via Fosse Ardeatine, via Fraschetti, via dei Gerani, via Vittorio Giambruni, via della Giorgia, via Giovanni XXIII, via del Governatore, via Alfredo Jeri, via della Lecceta, via de L’Ongrilli, via della Malva, piazza di Montenero, via di Montenero, via Ombrosa, via delle Pianacce, via del Pino tra civico 45 e fine strada e tra civico 24 e fine strada, via del Poggio, via della Porcigliana, via della Principessa, via della Prugnoliccia, via della Querceta, via di Quercianella, via Guglielmo Romiti, via dei Salici, via del Sasso Rosso, viale del Tirreno, via Gustavo Uzielli, via dei Vallombrosani, via della Vecchia Salita, via del Vecchio Faro, via delle Vignacce, via delle Villette, via del Viperaio.

Queste le vie per la zona Collinaia:

via Collinet tra civico 14 e fine strada e tra civico 63 e fine strada, via Eugenio Curiel, via della Fontanella tra civico 129 e fine strada e tra civico 44 e fine strada, via di Monterotondo tra civico 35 e fine strada e tra civico 38 e fine strada, via dell’Olivara, via del Pino tra civici 1-43 e tra civici 2-22.

Il bando integrale con gli allegati è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.livorno.it nell’area tematica Educazione e Scuola, sezione Taxi-Scuola.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: [email protected]

