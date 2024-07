Il gesto di David, rinuncia a superare il corridore (secondo) in difficoltà e lo porta al traguardo

“E’ stato un gesto istintivo, non ci ho pensato un attimo”. A parlare è David Marchi, 36 anni ad agosto, corridore dell’Atletica Amaranto, protagonista sabato 6 luglio del bellissimo gesto durante la gara podistica di 10 km “Corriamo nel parco della Sterpaia” organizzata dal Gruppo Podisti Avis Piombino in collaborazione con Avis Piombino. Un gesto che facciamo raccontare direttamente al protagonista: “Il ragazzo lo conosco, lo avevo già visto in altre gare e so che è più forte di me. Eravamo praticamente all’arrivo: io terzo e lui secondo con un vantaggio di circa 30-40 metri. Margine sufficiente per mantenere la seconda posizione fino all’arrivo. Tuttavia, quando nel rettilineo finale ho visto che lo stavo recuperando ho pensato che forse c’era qualcosa che non andava. In effetti, avvicinandomi sempre più mi sono reso conto che stava barcollando e una volta affiancato ho visto che era proprio “assente”. Così istintivamente mi sono fermato, gli ho afferrato un braccio e quando il corridore in quarta posizione ci ha raggiunti l’ho convinto a fermarsi e ad aiutarmi. Devo dire che si è fermato e per questo lo ringrazio. Insieme, quindi, abbiamo portato il corridore in difficoltà al traguardo dove poi si è sdraiato ed è stato soccorso. Per fortuna poi si è subito ripreso”. Per un gesto del genere durante una gara podistica non bisogna avere “esperienza”: David “corre” da pochissimo con l’Atletica Amaranto: da gennaio. Occorre conoscere i valori dello sport. Sport, che il quasi 36enne conosce bene. Prima di iniziare podismo è stato a lungo un calciatore. Nel Venturina calcio lo conoscono bene: Serie D, Eccellenza, Prima e Seconda Categoria (prima e seconda da capitano). Poi gli infortuni subiti negli anni alla fine lo hanno convinto ad appendere le scarpette al chiodo e a cambiare. “Sarebbe potuto arrivare al traguardo secondo e invece si è preoccupato del benessere del corridore che lo precedeva – aggiunge il presidente dell’Atletica Amaranto Paolo Falleni – Quello che ha fatto David è una cosa che non si vede e non si sente tutti i giorni. Bravo”.

