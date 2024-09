Il logo Visit Livorno oggi e domani in tv e al Pala Modigliani per la supercoppa di basket

Passaggi pubblicitari per ogni gara sul canale tv della Lega Nazionale Pallacanestro in prepartita e nell’intervallo lungo, sticker a bordo campo e led lumimosi all’interno del palazzetto. Tramonti, Lem: "Non potevamo perdere l’occasione di promuovere la città e il suo ambito turistico"

In occasione della Supercoppa di basket prevista al Pala Modigliani oggi e domani, Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea ha predisposto un’azione promozionale del marchio VisitLivorno che rimanda anche all’omonimo portale unico per il turismo della città e dell’Ambito turistico Livorno-Capraia-Collesalvetti (www.visit-livorno.it). L’attività è stata pianificata con la società di servizi della Lega Nazionale Pallacanestro e prevede l’utilizzo di differenti canali di promozione: dai passaggi pubblicitari per ogni gara sul canale della Lega Nazionale Pallacanestro in prepartita e nell’intervallo lungo, agli sticker a bordo campo all’interno del PalaModigliani, fino all’esposizione del brand nel giro led luminosi. Afferma Adriano Tramonti, responsabile della promozione per Fondazione LEM: “Con questa operazione abbiamo deciso di massimizzare la visibilità del marchio Livorno in collegamento a un evento di basket di portata nazionale. Per questo, non abbiamo voluto perdere l’occasione di promuovere la città e il suo ambito turistico sul canale tv dedicato della Lega Nazionale Pallacanestro”.

