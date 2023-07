Il moletto di Ardenza diventa accessibile

Il nuovo scivolo per persone con disabilità e la gruetta che permette a chiunque arrivi con un natante di poter scendere a terra (o viceversa salire sul natante anche in carrozzina)

Oggi alle 18,30 l'inaugurazione dello scivolo e di una gruetta che permette a chiunque di scendere da un natante (e viceversa) in sicurezza. I soci del moletto: "Grazie a Fondazione Laviosa per la realizzazione dell'opera e grazie ai tanti donatori per l'acquisto della gruetta. Speriamo che i nostri concittadini abbiano cura di questo luogo". Prossimo obiettivo una passerella galleggiante

Abbattute le barriere architettoniche. Il moletto di Ardenza è diventato accessibile grazie alla realizzazione di uno scivolo per consentire l’ingresso alle persone con disabilità. I soci del moletto spiegano che “è con orgoglio che finalmente posso esclamare “ce l’abbiamo fatta”. Un nuovo sogno è stato tolto dal cassetto. Anche se, dal primo disegno alla realizzazione sono trascorsi quasi cinque anni adesso finalmente il moletto di Ardenza è accessibile a tutti. Unico rammarico è che questo non dovrebbe essere il sogno di qualcuno, dovrebbe essere la normalità ovunque poiché persone in temporanea o permanente difficoltà motoria dovrebbero avere diritto di scegliere dove andare e avere piena autonomia per farlo. Ringraziamo Fondazione Laviosa, che ha permesso la realizzazione di quest’opera, il cavaliere Giovanni e la famiglia che hanno creduto fosse necessaria ed il dottor Umberto che ha contribuito a renderla una realtà. Da sempre la dirigenza del moletto – il presidente Mauro Baroncini, vicepresidenti, consiglieri e tutti i soci compatti – si dimostrano attenti a temi sociali quali quello dell’accessibilità e della fruibilità del mare a tutti. A tal proposito grazie al nostro socio Stefano Piccini che ha raccolto a tempo di record altre donazioni siamo riusciti anche ad acquistare la gruetta che permette a chiunque arrivi con un natante di poter scendere a terra (o viceversa salire sul natante anche in carrozzina). I nostri ringraziamenti vanno quindi anche a tutti i donatori che hanno permesso l’acquisto della gruetta. A tutti loro un grazie infinito per la sensibilità nuovamente dimostrata alle persone meno fortunate ed alla città. Un sogno sarebbe installare una passerella galleggiante che permetterà ai navigatori disabili di attraccare in autonomia o meglio salire a bordo senza nessun ausilio da parte di alcuno, l’investimento è grande ma siamo sicuri che troveremo chi ci aiuterà a realizzarlo perché la nostra citta, lo sappiamo, è famosa per il grande cuore. E ora speriamo che la cura, la pulizia, l’attenzione alla sicurezza e a mantenere un ambiente sano e decoroso arrivino ai nostri concittadini”.

