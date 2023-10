Il Museo del Mediterraneo avrà sale rinnovate e ambienti barrier-free

A fine intervento le sale saranno dotate di allestimenti d’avanguardia che permetteranno una fruizione immersiva e di alto impatto emozionale, oltre che una migliore accessibilità per tutte le categorie di visitatori. Per la durata dei lavori saranno visitabili l'Orto botanico ed etnobotanico e la sala Zoologia dei vertebrati

Grazie ai finanziamenti PNRR M1C3-3 per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo sarà interessato da una serie di lavori che permetteranno di implementare i settori espositivi e realizzare ambienti barrier-free, che coinvolgeranno le strutture per i prossimi mesi. Le sale espositive, a seguito di questi interventi, risulteranno completamente rinnovate ed equipaggiate con allestimenti d’avanguardia, che permetteranno una fruizione immersiva e di alto impatto emozionale, oltre che una migliore accessibilità per tutte le categorie di visitatori. Verranno, a questo fine, temporaneamente chiuse, fino al temine dei lavori, le seguenti sale espositive: Sala del Mare, Sala dell’Uomo, Sale espositive del primo piano del Palazzo Esposizioni, Sala degli Invertebrati. Il Museo, però, rimane ancora accessibile e visitabile, durante tutta la durata dei lavori, relativamente alle seguenti aree: Orto botanico ed etnobotanico; Zoologia dei vertebrati, secondo piano del Palazzo Esposizioni. La struttura del Museo rimane inoltre aperta per le consuete attività culturali e di vita associativa. Durante questo periodo sarà possibile visitare il Museo, relativamente alle aree fruibili, con biglietto ridotto.

