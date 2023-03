Il Museo del Mediterraneo è ancora in corsa per vincere il concorso Art Bonus

Unica struttura toscana tra i finalisti. Necessari ancora tanti voti su Facebook e Instagram. I link per votare

Continua la corsa del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo per vincere il concorso Art Bonus, nella categoria “Beni e luoghi della cultura”. Unico progetto toscano presente nella graduatoria dei sei finalisti del concorso, il Museo si gioca il primo posto con altri due candidati agguerriti: il Complesso ex Convento e Chiesa di San Domenico del Comune di Narni e l’ Ex Gil, riqualificazione spazi del Comune di Forlì. Il Museo di Villa Henderson si porta dietro un bagaglio di 11.690 voti, ottenuti in semifinale. A questi si dovranno aggiungere i voti che arriveranno sulle pagine social Facebook (occorre cliccare su Mi Piace) e Instagram (cliccare sul cuore) di Art Bonus. L’obiettivo di iniziative come Art Bonus è quello di far conoscere il patrimonio culturale e scientifico italiano e promuovere erogazioni liberali a sostegno delle strutture. Per questo è importante partecipare al concorso e contribuire a diffondere la conoscenza del nostro Museo anche in altri ambiti, al fine di attirare l’attenzione di imprese e cittadini a sostegno delle sue attività. Il vincitore della categoria “Beni e luoghi della cultura” sarà premiato a Roma il 15 aprile, insieme al vincitore della categoria “Spettacolo”.

Si può votare entro le ore 12 del 30 marzo 2023

CLICCA QUI per votare il Museo del Mediterraneo su Facebook e poi cliccare su LIKE (Mi Piace)

CLICCA QUI per votarlo su Instagram, poi cliccare sul CUORE

Condividi: