Il Museo di Storia Naturale inaugura i nuovi settori espositivi realizzati con i fondi PNRR

Tra le novità più suggestive: l’esperienza immersiva della Sala del Mare e i nuovi diorami descrittivi dell’ambiente e della fauna mediterranea della Sala di Zoologia dei Vertebrati, ancora più fruibili grazie al nuovo sistema di audio guide con cuffie a conduzione ossea. La partecipazione all'evento è gratuita, ma si consiglia la prenotazione per garantire una migliore accoglienza. Appuntamento mercoledì 23 ottobre alle ore 18.30

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 18.30, è in programma la cerimonia di inaugurazione dei nuovi settori espositivi del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. I lavori, realizzati grazie ai fondi del PNRR M1C3 destinati alla “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e nei luoghi della cultura”, hanno reso gli spazi completamente rinnovati in chiave accessibile e inclusiva. La riapertura delle sale segna una nuova vita per il Museo, con percorsi moderni, esperienziali e tecnologicamente avanzati, frutto di mesi di progettazione e lavoro per garantire a tutti i visitatori un’esperienza unica, coinvolgente e ancora più accessibile. L’evento di inaugurazione concluderà il ciclo di incontri EUREKA, organizzati in collaborazione con la Cooperativa Itinera e dedicati alla promozione di quanto realizzato con il progetto PNRR. Tra le novità più suggestive: l’esperienza immersiva della Sala del Mare e i nuovi diorami descrittivi dell’ambiente e della fauna mediterranea della Sala di Zoologia dei Vertebrati, ancora più fruibili grazie al nuovo sistema di audio guide con cuffie a conduzione ossea. Rinnovate anche vetrine e diorami colorati della Sala degli Invertebrati che esaltano la biodiversità di queste piccole meraviglie marine e terrestri, mentre nella Sala di Geopaleontologia i nuovi pannelli informativi presenteranno dei focus sui ritrovamenti locali.

Di particolare interesse la Mostra archeologica temporanea “L’Uomo nel Mediterraneo“, un vero e proprio viaggio attraverso la storia dell’evoluzione umana, con reperti inediti e diorami accurati che ricostruiscono le principali tappe dell’evoluzione dell’uomo e della civiltà nell’area mediterranea. Novità anche per l’ Orto Botanico, con un percorso innovativo dedicato alla “Musica delle piante”, in cui gli impulsi elettromagnetici emessi dalle piante sono trasformati in melodie e le nuove audio guide geolocalizzate che racconteranno le caratteristiche dell’Orto e delle sua vegetazione. I percorsi immersivi nella Sala del Mare, l’installazione acustica nella Sala di Zoologia dei Vertebrati e il percorso della “Musica delle piante” nell’Orto Botanico sono stati realizzati grazie al contributo di Immersiva, mentre il rinnovamento delle sale espositive è stato co-progettato con la Cooperativa Itinera. Con i finanziamenti PNRR anche gli spazi esterni del complesso museale sono stati rinnovati ed è stata completata la nuova pavimentazione dell’area di parcheggio interno, ora completamente accessibile grazie alla collaborazione dello Studio Ingegneria delle strutture che ha elaborato il progetto. Infine, sono in fase di avvio le opere per la realizzazione del punto ristoro e della Serra-Ecolab nell’Orto botanico. L’evento è un’occasione imperdibile per scoprire come il Museo si stia trasformando in un luogo più inclusivo, tecnologico e all’avanguardia, capace di offrire esperienze coinvolgenti per tutti i visitatori. Per consentire i preparativi dell’inaugurazione il Museo sarà chiuso al pubblico fino al 20 ottobre. La partecipazione all’evento è gratuita, ma si consiglia la prenotazione per garantire una migliore accoglienza.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Via Roma 234, Livorno

Telefono: 0586 266711/266758

Email: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©