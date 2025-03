Il Palio Marinaro entra tra gli eventi più virtuosi del Mediterraneo

Foto di Mario Vallini inviata nel comunicato stampa del 6 marzo

La tradizionale gara remiera è stata inserita tra le 19 feste provenienti da 5 Regioni del Mediterraneo che si racconteranno nel corso di un evento per creare uno scambio di buone pratiche tra Italia e Francia. Insieme alle Feste di Ottobre di Sassetta, la Sagra del Cinghiale di Suvereto e Castagneto a Tavola la costa toscana della provincia di Livorno, il Palio si propone come destinazione di turismo sostenibile attraverso gli eventi identitari grazie al progetto FESTA (Feste, Enogastronomia, Sostenibilità, Turismo, Artigianato) di cui Itinera è partner. L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Quality Made

Coop Itinera di Livorno è partner del progetto FESTA (Feste, Enogastronomia, Sostenibilità, Turismo, Artigianato), promosso nell’ambito del programma Interreg Marittimo Italia-Francia (avviso 2021-2027). Il progetto biennale ha lo scopo di incentivare lo sviluppo turistico sostenibile delle destinazioni, valorizzando le identità territoriali ricche di esperienze quali Sagre, Feste Patronali ed Eventi di valore simbolico. Venerdì 14 marzo l’Auditorium del Galata Museo del Mare di Genova ospiterà l’incontro tra gli organizzatori e i rappresentanti delle feste, eventi e sagre provenienti da 5 Regioni del Mediterraneo: Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Var. Sarà l’occasione per presentare le 19 feste e creare uno scambio di buone pratiche tra Italia e Francia. Attraverso tavoli di lavoro e momenti di confronto, i partecipanti definiranno nuove prospettive per la promozione dei territori in cui le manifestazioni hanno luogo, rafforzando il legame tra cultura, tradizione e sviluppo sostenibile.

Le feste toscane coinvolte

La Cooperativa Itinera ha concentrato le azioni di progetto su quattro manifestazioni collocate lungo la costa toscana fra Livorno, e la Costa degli Etruschi, momenti di forte, per creare una offerta di identità culturale e omogenea dal punto di vista territoriale. Il Palio Marinaro è la più famosa gara remiera della città di Livorno che rievoca i festeggiamenti per il Granduca di Toscana e ricorda il legame indissolubile tra la città e il suo mare. Questa bellissima competizione tra gli equipaggi dei rioni livornesi su imbarcazioni (gozzi) a dieci remi si racconterà nella platea del Mediterraneo esprimendo l’anima più autentica della città e la sua identità marinara. Le Feste di Ottobre di Sassetta incarnano l’impegno della comunità locale a mantenere vive le tradizioni artigiane, la vita del bosco e le attività tipiche. Sassetta è un piccolo borgo arroccato nell’entroterra, nelle tre domeniche di ottobre in cui si svolge la festa catalizza l’attenzione dei paesi circostanti, aprendosi al mondo grazie alla partecipazione di tutti i residenti che per l’occasione preparano cibi, realizzano manufatti e vestono abiti antichi per i rievocare le antiche tradizioni. La Sagra del Cinghiale di Suvereto, borgo medievale Bandiera Arancione, trasforma il paese in un grande spazio collettivo a cielo aperto, con degustazioni di specialità locali, artigianato e rievocazioni storiche. L’evento Castagneto a Tavola, nel borgo di Castagneto Carducci, celebra le eccellenze enogastronomiche del territorio, con particolare attenzione ai vini DOC Bolgheri, attraverso eventi conviviali che connettono storia, cultura e prodotti di alta qualità. Coop Itinera nei mesi precedenti ha tenuto diversi tavoli di confronto nei borghi di Suvereto, Sassetta, Castagneto Carducci e nella città di Livorno, coinvolgendo organizzatori di eventi, cittadini e imprese turistiche per analizzare le feste e individuare strategie di valorizzazione. Ora il dialogo si apre non solo alla regione ma anche ai territori limitrofi, alle isole ed alla costa della Francia con lo scopo di condividere le buone pratiche legate anche al concetto di sostenibilità e accessibilità, al fine di creare connessioni affinchè le feste/sagre possano diventare motore di rilancio e sviluppo culturale e turistico promozione del territorio. Attraverso il progetto FESTA, Coop Itinera e gli altri partner puntano a valorizzare e promuovere le identità territoriali, incentivando un turismo sostenibile e destagionalizzato che possa offrire nuove opportunità economiche e culturali alle destinazioni meno note del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Quality Made.

Per informazioni

https://interreg-marittimo.eu/web/festa/progetto

FB @qualitymade

IG @qualitymade

YouTube: https://www.youtube.com/@qualitymade

