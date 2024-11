Il progetto Hinge della Provincia vince il premio nazionale Urbanistica

La presidente Scarpellini: “Un riconoscimento alla capacità di progettazione innovativa e partecipata dell’Ente”. Hinge ha ricevuto il maggior numero di preferenze nella categoria "Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana"

Il progetto Hinge della Provincia si è aggiudicato il premio nazionale Urbanistica 2024, nella categoria “Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana“. Il premio è istituito dalla rivista omonima, edita dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, nell’ambito della manifestazione Urbanpromo. Il premio è stato assegnato ai progetti maggiormente votati nel sito web Urbanpromo, tra quelli presentati durante l’evento del novembre 2023. La votazione online si è tenuta dal 14 al 31 maggio 2024 e le categorie di voto corrispondono a tematiche di rilievo nella pianificazione urbana contemporanea: Rigenerazione ambientale, economica e sociale; Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana; Nuove modalità di vita e produzione.

Hinge ha suscitato vivo interesse nella platea di votanti, ricevendo il maggior numero di preferenze nella sua categoria, e i contenuti del progetto hanno ottenuto un significativo riconoscimento per il contributo a soluzioni di trasporto integrate e sostenibili in tre regioni europee (Italia, Ungheria e Romania). Il progetto, infatti, propone il passaggio a modelli di mobilità dolce e integrati a livello provinciale, in particolare dopo che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di opzioni di trasporto sostenibili e accessibili. Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta il 7 novembre a Palazzo Vecchio a Firenze, ha partecipato la presidente della Provincia Sandra Scarpellini insieme a Michela Chiti, funzionaria del Servizio Pianificazione e Politiche Europee. “Come Provincia – sottolinea la presidente Sandra Scarpellini – siamo particolarmente soddisfatti di questo importante premio, che riconosce il valore aggiunto di un’Istituzione attivamente impegnata a livello europeo in diversi programmi di cooperazione, tra cui EUKI. Un Ente capace di creare forti connessioni tra realtà locali, comuni e soggetti economici e sociali dei territori, con gli altri livelli istituzionali ed europei, per garantire l’accesso a risorse e progettualità innovative e di qualità”. Con il Piano d’Azione del progetto HINGE, la Provincia di Livorno e gli altri partner europei, mirano a promuovere interventi infrastrutturali e incentivare un maggiore utilizzo della bicicletta. I ciclisti per lavoro e/o tempo libero, gli studenti, insieme alle comunità locali, agli operatori dei trasporti e alle autorità pubbliche, ai turisti, alle associazioni ciclistiche, sono gruppi target del progetto. Il principale impatto previsto è quello di attivare l’investimento su modelli di mobilità integrati, con attenzione alle migliori soluzioni utili a rendere le destinazioni dell’ultimo miglio più accessibili, soprattutto nelle aree marginali. A questo fine, i partner del progetto hanno anche firmato in Romania un Memorandum di cooperazione tra le tre regioni (Italia, Ungheria e Romania) per collaborare ulteriormente in vari campi di interesse per un periodo iniziale di 5 anni.

