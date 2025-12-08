Il regalo di Mario, un albero di Natale al parco inclusivo

Tutti i bambini sono invitati a partecipare portando una o più palline di Natale: "La vostra amica Kyra vi aspetta"

“Ciao bambini, quello che verrà sarà il primo Natale che Kyra trascorrerà nel suo Parco!”. E’ il messaggio di Mario Bartoli, che annuncia una speciale iniziativa natalizia dedicata ai più piccoli. Per celebrare l’arrivo del periodo più magico dell’anno, al Parco è stato allestito “L’Albero di Natale di Kyra”. Tutti i bambini sono invitati a partecipare portando una o più palline di Natale da appendere all’albero. “Bambini, la vostra amica Kyra vi aspetta con le vostre palline colorate. Insieme possiamo rendere ancora più bello e luminoso l’Albero di Natale della vostra beniamina!”. Un’occasione speciale per vivere insieme la magia delle feste e colorare il Natale di Kyra con l’entusiasmo dei più piccoli.

