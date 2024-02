Il regalo di nozze? Un’ambulanza per la Svs

Da sinistra: l'imprenditrice sicialian Giulia Brucato, la presidente della Svs Marida Bolognesi, il direttore della Svs Francesco Cantini e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli

Una scelta d'amore verso gli altri quella dei due sposi, Andrea Agostinelli e Giulia Brucato, che hanno deciso di destinare le donazioni dei loro ospiti alla Svs tramite una piattaforma online. Grazie alla generosità di amici e parenti della coppia sono stati raccolti 30mila euro che andranno a contribuire per circa il 70% all'acquisto di un mezzo di soccorso

Il livornese Andrea Agostinelli, attualmente presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei

Mari Tirreno Meridionale e Ionio a Gioia Tauro, e Giulia Brucato, imprenditrice palermitana, hanno detto sì. Si sono uniti in matrimonio. Un bel momento di festa e di gioia festeggiato lo scorso 8 dicembre a Castelbuono in provincia di Palermo, da condividere con le persone più care. E fino a qui tutto sostanzialmente nella norma. La cosa che ha reso particolare questo momento così bello ed eterno è stato senza ombra di dubbio la finalità ultima: donare il regalo di nozze a chi ne avesse più bisogno, pensando alla comunità, cercando di far del bene. E così la scelta è ricaduta sulla Svs e sul modo di poter donare qualcosa che servisse all’associazione di volontariato e che aiutasse il prossimo allo stesso tempo. La scelta, dopo un consulto con la presidente della Svs Marida Bolognesi, è ricaduta su di un’ambulanza. Un gesto bellissimo ed unico nel suo genere. Trasformare le donazioni degli invitati in qualcosa di concreto: un mezzo di primo soccorso grazie alla bellissima e importantissima somma raccolta di circa 30mila euro.

“Abbiamo creato una raccolta fondi online per realizzare il loro desiderio di poter partecipare all’acquisto di un mezzo di soccorso – spiega Marida Bolognesi – Era la prima volta che avevo una richiesta di questo genere e in questa maniera abbiamo fatto arrivare in tempo reale le ricevute agli ospiti-donatori rendendo il tutto trasparente, garanzia per i donatori e per gli sposi. Vorrei quindi ufficialmente ringraziare Andrea e Giulia per questa idea del Dono Solidale a favore di Svs augurando loro la felicità che meritano in un giorno tanto importante. Non è usuale in un momento di festeggiamento e gioia circondati da affetti pensare anche agli altri, quelli meno fortunati verso i quali, insieme, si può fare molto. Grazie ancora da parte di tutta la nostra Associazione”.

“Abbiamo fatto questa scelta – spiega Giulia Brucato, che ringraziamo per la disponibilità, raggiunta al telefono dalla redazione di QuiLivorno.it – perché essendo due persone ormai non più giovanissime e non siamo i ragazzi che, con i regali, hanno bisogno di metter su casa abbiamo pensato che, volevamo sì festeggiare un evento per noi personale importante, ma allo stesso tempo anziché raccogliere oggetti abbiamo preferito dare indicazione ai nostri ospiti di poter fare una donazione alla Svs. Considerate che tanti amici siciliani non conoscevano la Svs per cui grazie a Marida e al suo team è stata creata una piattaforma online che richiamava da un lato ai fini e ai contenuti dell’associazione e da un altro la nostra volontà di donare. Siamo riusciti quindi a raccogliere questa importante somma che contribuirà per il 70% circa all’acquisto di un’ambulanza che sarà operativa già a marzo prossimo. Un grazie enorme va ai nostri ospiti che, considerando la finalità, sono stati particolarmente generosi. Da parte nostra un gesto spontaneo in un momento di gioia e di amore condiviso. Inizialmente eravamo un po’ titubanti nel fatto di esporci perché, come spesso si dice, il bene si fa e non si racconta ma, in realtà, abbiamo pensato che questo nostro gesto nei confronti della Svs, con questa modalità della donazione tramite piattaforma online, potesse essere il primo, speriamo, di una lunga serie e che possa dunque dare il via ad altre iniziative simili”.

E come mai proprio nei confronti della Svs? “La scelta è ricaduta su questa associazione perché due anni fa la madre di mio marito è deceduta e, fra il Covid e gli ultimi anni della sua vita, chiaramente ha avuto bisogno di assistenza e abbiamo visto come la Svs è stata fondamentale per una lunga malattia per una persona che in piena pandemia si muoveva poco aveva bisogno di fare continuamente trasfusioni, tutta una serie di cose che abbiamo vissuto specialmente tramite gli occhi e i racconti di mia cognata Eleonora residente a Livorno, che all’epoca lavorava ancora, e che proprio grazie alla Svs e ai suoi servizi è riuscita a gestire al meglio”.

