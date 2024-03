Il sabato dei clown di corsia a Pediatria e Medicina

Spatacca, Eh boh, Lamer, Nape, Bonzo, Amparo e Pasticcino. Chi sono? Sono i nomi d’arte di 7 clown di corsia per passione dell’associazione di clownterapia Viviamo In Positivo Vip Libecciati di Livorno appartenente a Vip Italia. Nomi curiosi e particolari, in grado di suscitare una risata appena vengono pronunciati, appartenenti a persone che tutti i sabato pomeriggio provano a strappare momenti di buonumore e leggerezza ai degenti. “Un gruppo si dirige nell’hospice e un altro gruppo nel Reparto di Pediatria e medicina generale” spiega l’associazione che ringraziamo per la disponibilità. “Il tempo di indossare il nostro camice identificativo e con la magia del naso rosso siamo subito pronti per la nostra missione: regalare sorrisi. Magie, palloncini colorati, gag divertenti e altri mille espedienti sono gli ingredienti speciali per interagire con i piccoli pazienti e con tutti quelli che incontriamo”. E ieri, sabato santo, è stato un sabato un po’ più speciale anche per loro, i Vip. L’associazione Vip opera su Livorno da oltre 18 anni e ha ripreso, a pieno regime dopo il Covid, i suoi servizi in molte realtà del territorio livornese (reparti ospedalieri, IRCSS Stella Maris, RSA Pascoli, RSA Villa serena, RA locali, centri di disabilità residenziali e diurni e le scuole del territorio), nelle piazze più importanti di Livorno e in numerose realtà del terzo settore mettendo a segno numerosi progetti con finalità sociali con gli obiettivi di diffondere la cultura del buon umore e promuovere attraverso la clownterapia il pensiero positivo nei contesti dove è possibile trovare disagio e sofferenza. “In questi anni di fragilità – spiegano – ci siamo riscoperti tutti desiderosi di ritornare a sorridere, di ritornare alla normalità quotidiana e di mostrare a tutti che donare un sorriso è la carezza più bella che possiamo fare alle anime che incontriamo. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.viplivorno.org e la pagina Facebook clown di corsia vip Livorno i libecciati”.

