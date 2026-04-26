The Cage cardioprotetto: arriva il defibrillatore

Foto Sebastiano Bongi Tomà

E' stato donato da Appartenenza Labronica grazie ai proventi della festa Livorno è la mia città. "Siamo tra i primi live club in Italia ad averlo. Speriamo di non usarlo mai, ovviamente"

Un defibrillatore per rendere più sicuro uno dei principali spazi di aggregazione notturna della città. È quello donato da Appartenenza Labronica al The Cage grazie ai proventi della festa “Livorno è la mia città”, svoltasi lo scorso settembre al parco pubblico di via Torino, a Coteto. A spiegare il senso dell’iniziativa è la stessa associazione: “Con grande orgoglio vogliamo condividere con voi un traguardo importante. Il The Cage rappresenta da anni un punto di riferimento per l’aggregazione notturna della nostra città. Proprio per questo, per noi è motivo di grande soddisfazione aver contribuito alla sicurezza di uno spazio così vivo e frequentato. Un grazie speciale a Toto e Mimmo e a tutto il loro staff e a Giuseppe Chericoni la cui collaborazione è stata fondamentale per reperire il defibrillatore”. Soddisfazione è stata espressa anche da Toto Barbato: “Siamo diventati, credo, uno dei primi live club in Italia ad avere il dispositivo salva vita. Ringraziamo Appartenenza Labronica che ogni giorno ci stupisce sempre di più: danno veramente senso alla parola volontariato. Inoltre, un ringraziamento al signor Giuseppe. Speriamo di non usarlo mai, ovviamente”. L’iniziativa, che unisce partecipazione e senso civico, dimostra come un piccolo gesto concreto possa trasformarsi in un grande gesto.

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