Imbottigliato l’olio extra vergine di Villa Maurogordato

In quattro e quattr’otto imbottigliato l’olio extra vergine di olive raccolte a Villa Maurogordato. Sì, perché era l’8 ottobre quando Reset annunciava di aver raccolto 7 cassette di olive (“dopo due anni di lavori l’antica oliveta di villa Maurogordato è tornata in produzione. La natura ha trionfato, tutti gli olivi sono tornati a dare i frutti” raccontava entusiasta il presidente Pera) e oggi 23 ottobre viene presentata la bottiglietta contenente “l’oro giallo”. Un grande risultato raggiunto da Reset in collaborazione con la Provincia di Livorno, la direttrice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Roselli, il botanico Borzatti e Anpana. Ora non resta quindi che assaggiarlo! L’idea è quella di organizzare una bruschettata cittadina. Una settantina le bottigliette prodotte. Specifichiamo che l’olio non è in vendita.

