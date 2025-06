Immersi nel Verde, tornano gli incontri olistici gratuiti a Villa Maria

Dal 14 giugno al 13 settembre 11 incontri, gratuiti e aperti a tutti, ogni sabato alle ore 9:00. Il primo incontro è una una lezione di Qi Gong tenuta da Daniela Pinna de La Porta d’Oro. Al termine di ogni lezione i partecipanti avranno la possibilità di visitare la Biblioteca Labronica

Per il sesto anno consecutivo, il Comune di Livorno e la Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi”, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, promuovono l’iniziativa “Immersi nel Verde: pratiche olistiche e ascolto del corpo”, un ricco calendario di incontri gratuiti dedicati al benessere di mente e corpo, ospitati nella suggestiva cornice del parco di Villa Maria dal 14 giugno al 13 settembre 2025. Esperti di discipline olistiche guideranno i partecipanti attraverso un percorso che spazia dall’antica arte cinese del Qi Gong a lezioni di pilates, yoga, meditazione fino alla giocoleria. L’obiettivo è quello di invitare le persone a riscoprire la profonda connessione tra la dimensione fisica e quella mentale, in un ambiente naturale quale il parco cittadino, in linea con la saggezza di Jean Domat: “Tre cose per essere felici: il corpo sano, la mente libera e il cuore puro”. Al termine di ogni lezione, infatti i partecipanti avranno la possibilità di visitare la Biblioteca Labronica, esplorarne il vasto patrimonio librario e multimediale e magari portare a casa un libro per arricchire il proprio weekend o riscoprire un classico del cinema. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di professionisti e associazioni del territorio: Fitness Club, La Porta d’Oro, Sangha Livorno, A.C. e M. – Associazione Corpo e Mente, Arkè Danza e Federica Armillotta. Gli undici incontri in programma si terranno ogni sabato (ad eccezione delle due settimane intorno a Ferragosto) alle ore 9:00 presso il parco di Villa Maria, con appuntamento all’ingresso della biblioteca. Si raccomanda di presentarsi agli incontri con abiti comodi e un tappetino da ginnastica. Gli incontri sono aperti a tutti. Il primo appuntamento è fissato per il 14 giugno con una lezione di Qi Gong tenuta da Daniela Pinna de La Porta d’Oro.

Calendario Incontri “Immersi nel Verde”

• 14 giugno: Qi Gong con Daniela Pinna (La Porta d’Oro)

• 21 giugno: Wing Chun con Fabio Langella (La Porta d’Oro)

• 28 giugno: Yoga con Roberta Rossi (La Porta d’Oro)

• 5 luglio: Camminare nel labirinto (Sangha Livorno)

• 12 luglio: Yoga con Stefano Renzi; Pilates con Francesca Pagni (Fitness Club)

• 19 luglio: Meditazione vipassiana con Domenico Martina (La Porta d’Oro)

• 26 luglio: Pilates con Francesca Bernini (Arkè Danza – A.C. e M.)

• 2 agosto: Il respiro e la nascita del movimento con Federica Armillotta

• 30 agosto: Pilates con Francesca Bernini (Arkè Danza – A.C. e M.)

• 6 settembre: Body percussion con Francesco Boni (Arkè Danza)

• 13 settembre: Giocoleria ed equilibrismo con Francesco Boni (Arkè Danza)

Per informazioni:

Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo

Biblioteca Labronica di Villa Maria

Via F.Redi 22 – Livorno

tel. 0586.219265 – email: [email protected]

