In regalo ai nuovi nati magliettine e body “Livorno è la mia città”

Il momento della consegna avvenuta nei giorni scorsi in reparto

L'iniziativa è di Appartenenza Labronica: "L'obiettivo è quello di trasmettere ai neo genitori il senso di appartenenza alla città perché lo possano trasferire un giorno ai propri figli. Ringraziamo il primario di Pediatria e tutto lo staff per l’accoglienza e per aver sposato il nostro progetto"

Più di 100 magliettine e body per i nuovi nati. L’iniziativa è di Appartenenza Labronica che ha consegnato i capi gratuitamente ad Ostetricia, incontrando il gradimento e la piena disponibilità del personale del reparto. “Il nostro obiettivo – spiegano dall’associazione di via Trieste – è quello di trasmettere ai neo genitori il senso di appartenenza alla città perché lo possano trasferire un giorno ai propri figli”. “Ringraziamo – proseguono – il primario di Pediatria, dott. Roberto Danieli, e tutto lo staff per l’accoglienza e per aver sposato il nostro progetto. Da oggi ogni bambino che nascerà nella nostra meravigliosa città sarà omaggiato da questo piccolo pensiero. App. Lab. ringrazia tutti quelli che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa che ha un valore importante per la nostra città. E’ la prima di questo genere che mettiamo in campo”. Sulle magliettine e i body la scritta “Livorno è la mia città“.

