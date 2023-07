In viale N. Sauro un condominio cardioprotetto

Condomini di viale Sauro durante il corso per l'utilizzo del defibrillatore

Amici del Cuore “Tonino Pacella”, attiva in città da oltre 20 anni, lancia la campagna "Condomini cardioprotetti". Circa 20 i condomini che hanno svolto un corso tenuto da due cardiologi e una rianimatrice. Il presidente dell'associazione Felici: "Un defibrillatore in un condominio può salvare la vita"

L’associazione livornese Amici del Cuore “Tonino Pacella” può essere considerato un importante e storico sodalizio che opera a Livorno nella diffusione della cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari e nella lotta all’arresto cardiaco. Nata nel 1998 nell’oltre ventennale attività sul nostro territorio ha formato moltissimi cittadini nelle tecniche di rianimazione cardiaca e nell’uso del defibrillatore, ha svolto campagne nelle scuole sia nell’ambito della stessa rianimazione cardiopolmonare che della prevenzione, ha donato defibrillatori che si trovano in aree cittadine molto frequentate. Inoltre nella palestra della sede in via San Simone, dietro la Casa della Salute di via del Mare, continua a promuovere corsi di attività motoria come prevenzione secondaria e primaria del rischio cardiovascolare.

Da poco è stato rinnovato il Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea degli iscritti, il quale ha nominato al proprio interno Elvis Felici presidente, Maria Teresa Savoia e Glauco Magini vice presidenti, Luigi Cardelli segretario, Sauro Stiavetti tesoriere ed i consiglieri Giancarlo Bini, Roberto Cappalli, Mario Giacomelli, Mino Lazzeretti, Gabriella Menicucci e Luigi Petarca. L’associazione propone la campagna “Condomini cardioprotetti” che consiste nel favorire l’installazione di un defibrillatore in un luogo centrale e facilmente raggiungibile del caseggiato e nell’addestramento di un buon numero di condomini alle tecniche di rianimazione e dell’uso del defibrillatore. In termini tecnici un corso BLS-D dall’inglese Basic Life Support – Defibrillation ossia supporto di base alle funzioni vitali e utilizzo del defibrillatore. Nulla di particolarmente complicato, privo di qualsiasi rischio anche sotto il profilo legale, ma che può salvare una vita in caso di arresto cardiaco. Proprio con questo intento circa venti condomini di un complesso di viale Nazario Sauro hanno frequentato il corso tenuto dai cardiologi Maria Teresa Savoia e Glauco Magini e dalla rianimatrice Rossella Tofani. Il corso si è tenuto giovedì 29 giugno scorso e nel pomeriggio di lavori tutti i partecipanti hanno potuto esercitarsi sui manichini messi a disposizione, così come apprendere l’uso del defibrillatore attraverso le esercitazioni pratiche. Il corso è stato promosso presso il condominio di residenza della dottoressa Rossella Tofani, medico rianimatore, da poco pensionata, che ben conosce i rischi legati alla mancanza di un soccorso tempestivo nei casi di arresto cardiaco. Il condominio ha acquistato un defibrillatore. I corsi che vengono svolti dall’Associazione Livornese Amici del Cuore sono completamente gratuiti e richiedono un impegno di alcune ore. L’obiettivo della campagna “Condomini cardioprotetti” è quello di salvare quante più vite possibili, poiché solo un intervento tempestivo può essere in grado di rianimare una persona in arresto cardiaco.

