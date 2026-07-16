Inaugurata ad Antignano la 24ª area di sgambatura per cani

Il nuovo spazio si trova all'interno del parco di via Caduti nei Lager Nazisti. La vicesindaca Camici: "Una risposta concreta per il benessere degli animali e delle famiglie che li accompagnano"

È stata realizzata e aperta nel quartiere di Antignano una nuova area di sgambatura per cani, all’interno del parco di via Caduti nei Lager Nazisti. L’intervento, inserito nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione dei quartieri sud della città, risponde a un’esigenza segnalata dai residenti. Fino ad oggi, infatti, la zona sud di Livorno era priva di uno spazio dove i cani potessero muoversi liberamente senza guinzaglio. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 12.086,38 euro, di cui 2.042,44 euro destinati ai costi della sicurezza. Il progetto è stato curato dall’Ufficio Verde, Agricoltura, Foreste e Biodiversità del Comune di Livorno. “Con questo intervento diamo una risposta concreta a una richiesta arrivata dal quartiere di Antignano, ma utile per tutta la Livorno sud, ampliando la rete di spazi dedicati al benessere degli animali e delle famiglie che li accompagnano”, dichiara la vicesindaca con delega alla tutela degli animali Libera Camici. “Ci tengo a ringraziare per la preziosa collaborazione il Consiglio di Zona 5, l’Ufficio Tutela Animali e, in modo particolare, gli uffici comunali del settore Verde, Agricoltura, Foreste e Biodiversità che hanno curato, progettato e realizzato l’opera”.

Le caratteristiche dell’area

La nuova area occupa una porzione del parco comunale situata a circa 30 metri dagli edifici residenziali, così da limitare eventuali disturbi agli abitanti. Si estende su una superficie di 400 metri quadrati (40×10 metri, perimetro di 100 metri) ed è delimitata da una recinzione in rete metallica. L’accesso è garantito da un cancello pedonale riservato ai frequentatori e da un secondo cancello destinato ai mezzi per la manutenzione del verde. All’interno sono presenti un manto erboso, due alberi già esistenti, due panchine in posizione ombreggiata, il cartello con il regolamento di utilizzo e un cestino per i rifiuti. L’area ricade inoltre in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 e l’intervento ha ottenuto la relativa autorizzazione paesaggistica semplificata con determina n. 9964 del 9 dicembre 2025.

Sale a 24 il numero delle aree cittadine

Con questa nuova realizzazione, il numero delle aree di sgambatura presenti sul territorio comunale sale a 24, distribuite nei sei Consigli di Zona e nelle diverse aree della città. L’area di Antignano si aggiunge a quelle già esistenti in: via Pigli/via Martin Lutero (Sorgenti), Parco Mura Lorenesi – via della Bastia (Garibaldi/San Marco), via della Livornina (Sorgenti), Parco Baden Powell (Corea), Parco via Firenze/via Filzi (Shangay), Parco via del Vigna (Sorgenti), Parco via Luigi Russo (Picchianti), Parco via Zola/via Terreni (Garibaldi), piazza della Vittoria (Magenta), via della Venezia/chiesa di San Ferdinando (Venezia), viale della Libertà (Fabbricotti), via Calatafimi (Borgo Cappuccini), Parco Goito/Orlandi (Borgo San Jacopo), Parco Costanza (Salviano), Parco via delle Viole (Salviano), Parco Cocchella (Coteto), via Inghilterra 7 (Popogna-Scopaia), Villa Corridi (La Leccia), via degli Oleandri (Ardenza), Villa Maurogordato (Monterotondo), Parco via Lorenzini (Stazione), Parco Pertini lato Cisternone-Ospedale, area di viale Petrarca (Colline). Con l’apertura dello spazio di Antignano, il totale delle aree di sgambatura presenti sul territorio comunale raggiunge così quota 24.

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