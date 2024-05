Inaugurata alla Rosa una fontanella ad Alta Qualità

La fontanella si trova in via Villari davanti alla Coop

Il presidente Taddia: "E' una grande soddisfazione perché per per quanto si tratti di una "piccola" cosa meglio rappresenta la nostra grande attenzione verso la sostenibilità"

Inaugurata ora in via Villari alla Rosa, davanti alla Coop, una nuova fontanella Asa ad Alta Qualità. E’ la 14esima attivazione in città (considerando la fontanella al momento ferma al Largo Christian Bartoli), la 72esima su tutto il territorio di competenza di ASA spa comprendente alta e bassa val di Cecina, val di Cornia e Elba. “E’ una grande soddisfazione – ha detto il presidente Stefano Taddia che l’ha inaugurata insieme al direttore Asa Mirco Brilli – perché per per quanto si tratti di una “piccola” cosa meglio rappresenta la nostra grande attenzione verso la sostenibilità”. Lavori in corso nel parcheggio di Montenero Basso per l’installazione di un’altra fontanella Asa

