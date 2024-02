Inaugurata la nuova sede di Appartenenza Labronica a Colline

“Siamo aperti a qualsiasi consiglio purché costruttivo, positivo. No polemiche. Qui vogliamo respirare e far respirare aria positiva continunando ad aiutare chi ha più bisogno e sviluppando tra i giovani il senso di appartenenza a questa bella città”. Inaugurata da Appartenenza Labronica la nuova sede in via Trieste, a Colline. Bruno Rotelli, il presidente dell’associazione di promozione sociale no profit attiva da 6 anni sul territorio, ha spiegato che “il caro vita ha aumentato le richieste e così, attraverso Casalp, abbiamo individuato un fondo più ampio per portare avanti la nostra missione racchiusa nello slogan “Un piccolo gesto puo essere un grande gesto per la nostra meravigliosa città”. Chiunque può venire qui e donare un vestito o un pacco alimentare. Invitiamo inoltre tutti sportivi, imprese, semplici cittadini a tesserarsi alla cifra annua di 10 € per contribuire a sostenere i nostri progetti. Ne abbiamo in mente tanti”. Tra questi quello che vedrà AppLab, attraverso un patto di adozione con il Comune, gestire il campino di via Anna Frank dove è previsto, tra le altre cose, un murale dedicato a Colline.

Tanti gli amici sportivi presenti alla inaugurazione: da Luca Mazzoni ad Andrea Luci, che ha regalato una targa con tutte le spille della storia del Livorno calcio, passando per i rappresentanti delle squadre Pielle e Libertas di basket. Presenti inoltre il presidente di Casalp Marcello Canovaro, il responsabile eventi del Lem Adriano Tramonti e il sindaco: “Questa location

sono sicuro sarà per il quartiere e la città un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno fare belle cose” ha detto Salvetti. All’interno anche una libreria con un riferimenro alla storia di Livorno a cui far avvicinare i giovani. Un altro progetto riguarda proprio i ragazzi, ha aggiunto Rotelli, che previo consenso dei genitori realizzeranno una sorta di podcast intervistando di volta in volta i personaggi di Livorno. Infine, tra i progetti c’è anche quello di collocare all’ingresso della città un cartellone 4×2,5 metri con le Leggi Livornine.

