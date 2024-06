Inaugurata la pista di skate e pattinaggio al Parco Baden Powell a Corea

Salvetti: "Una struttura importante e molto attesa a nord della città che si unisce al nascente skate park a Banditella: per tutti gli appassionati due punti di riferimento”

Inaugurata la nuova area skate del Parco Baden Powell a Corea. Una superficie di circa 700 mq nella quale sono state installate attrezzature in legno per la pratica dello skating e del pattinaggio. L’intervento si inserisce nel più ampio contesto di riqualificazione dell’intera area completamente finanziato con fondi Pnrr. Il sindaco Luca Salvetti: “Una struttura importante e molto attesa a nord della città che si unisce al nascente skate park a Banditella: per tutti gli appassionati due punti di riferimento”. Per l’occasione era presente l’associazione Kiss The Rail, scuola di skate di Livorno affiliata FISR e ACSI, per consigli e supporto ai ragazzi che hanno provato le nuove attrezzature.

